Sefcovic sarà candidato alla guida della Commissione Ue per i socialisti | Salvini?

huffingtonpost

(Di lunedì 17 settembre 2018) Il vicepresidenteUe, lo slovacco Maros, si è presentato comedi punta nel Gruppo deie Democratici (S&D) in vista delle elezioni europee per ladell'esecutivo dell'Unione. Lo ha annunciato questa mattina in una conferenza stampa al Parlamento europeo.Il 5 settembre Manfred Weber, capogruppo del Ppe, aveva dichiarato di volersi presentare comepresidenzaper conto del partito popolare europeo.Nell'annunciare la candidatura ha parlato del presente e del futuro dell'Ue: "Dobbiamo liberarci delle recinzioni di filo spinato nelle nostre menti". Poi ha messo in guardia contro le "false promesse", ha affermato, puntando il dito contro "i populisti", e le ideologie "xenofobe" che "sfruttano le pauregente".Parlando con l'Ansa ha dato la sua opinione anche sulla situazione politica italiana e su Matteo ...