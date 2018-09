Secondo il CEO del team italiano Forge Studios PS5 e Xbox Scarlett non faranno

eurogamer

(Di lunedì 17 settembre 2018) Grazie all'avvento degli aggiornamenti della "mid gen", prodotti daOne X e PS4 Pro, la prospettiva del 4K e 60fps di diventare la base per le console della prossima generazione è diventata una possibilità reale. Alcuni credono che questo sia il prossimo passo logico, altri credono che sia un "must assoluto". Altri ancora, tuttavia, credono che le cose potrebbero andare diversamente.Stefano Pinna, fondatore e CEO deldi sviluppo indipendentesembra rientrare tra questi ultimi. Recentemente Gamingbolt ha parlato con Pinna del titolo imminente del, H.E.L.M.E.T. Force: Rise of the Machines, e la discussione è poi sfociata sulla prossima generazione di console. Parlando di next gen, è stato chiesto se si aspetta delle console in grado di supportare il 4K e i 60 FPS. La sua risposta? "Non necessariamente"."Penso che ogni sviluppatore deciderà ancora dove vuole ...