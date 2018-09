Sea of Thieves | l' espansione Forsaken Shores potrebbe arrivare con qualche giorno di

Sea of Thieves e State of Decay 2 hanno venduto più di quanto Microsoft si aspettasse : Sea of Thieves e State of Decay 2 hanno superato le aspettative vendendo più di quanto Microsoft si sarebbe mai aspettata, riporta DSOgaming.In occasione di un'intervista infatti il marketing head di Xbox, Aaron Greenberg, ha dichiarato che i due giochi hanno superato le aspettative di Microsoft, sono stati acclamati dalla critica e la società ne ha venduti più di quanti ne avrebbe previsto.Attualmente Sea of Thieves ha oltre 5 milioni di ...

Sea of Thieves : l'espansione Forsaken Shores torna a mostrarsi in un nuovo teaser trailer : Il prossimo importante aggiornamento di contenuti per Sea of ​​Thieves, Forsaken Shores, è proprio dietro l'angolo. l'espansione arriverà, infatti, il 19 settembre. Come riporta Eurogamer.net, in vista della sua uscita, Rare ha svelato un teaser trailer nuovo di zecca, che evidenzia alcune delle nuove aggiunte apportate dall'update.Dell'espansione sappiamo che permetterà ai giocatori di visitare la nuova location di Devil's Roar, un ...

Sea of Thieves : un video dietro le quinte ci mostra lo sviluppo delle barche a remi : Rare e Microsoft aggiungeranno le barche a remi a Sea of ​​Thieves con l'imminente rilascio di nuovi contenuti di Forsaken Shores e, in anticipo, hanno pubblicato un nuovo video, mostrandoci come il team di sviluppo ha affrontato la loro implementazione nel gioco.Come riporta Gamingbolt, anche se si potrebbe pensare che sia stata una cosa facile da inserire, in realtà gli sviluppatori hanno incontrato delle difficoltà, come ad ...

Gamescom 2018 : Microsoft svela la data d'uscita dell'espansione Forsaken Shores di Sea of Thieves : In occasione della puntata di Inside Xbox che Microsoft ha tenuto nell'ambito della Gamescom 2018, la compagnia ha annunciato la data d'uscita di Forsaken Shores, la prossima importante espansione di Sea of Thieves che sarà disponibile dal prossimo 19 settembre.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la nuova espansione ci porterà a visitare l'inedita ambientazione di Devil's Roar, un bioma vulcanico estremamente pericoloso per le normali ...

Cos'hanno in comune No man's Sky e Sea of Thieves... : Di No man's Sky e Sea of Thieves si è già abbondantemente parlato. I due titoli hanno fatto parecchio discutere, generando vere e proprie guerre di opinioni tra gli utenti e dividendo la critica specializzata. C'è chi, all'uscita di Sea of thieves, lo ha preso in giro etichettandolo come "il No man's Sky di Microsoft". Questa affermazione ci ha fatto riflettere, tanto che abbiamo deciso di dedicare un video apposito per sviscerare le ...

Alle 21 : 30 vi aspettiamo in diretta con Sea of Thieves - Cursed Sails per salpare insieme con il nuovo DLC : Mentre il nuovo DLC di Rare Cursed Sails è uscito e in rete sono già comparse le prime recensioni, non possiamo esimerci dal giocarlo in diretta insieme a voi. Sea of Thieves - Cursed Sails risulta un'operazione complessa per vari motivi in quanto non rappresenta una semplice aggiunta di nuove attività, ma di vere e proprie componenti di gioco pensate fin dall'uscita del gioco.L'aggiornamento consiste in una vera e propria evoluzione del gioco, ...

Rare : "nessuna espansione di Sea of Thieves sarà a pagamento" : Sea of Thieves si è ripopolato nelle ultime settimane in seguito alla pubblicazione di Cursed Sails, la seconda, importante espansione totalmente gratuita che aggiunge una buona varietà di contenuti al titolo piratesco sviluppato da Rare.Col passare dei mesi il gioco continua quindi a ricevere numerosi update di dimensioni variabili che introducono corpose novità al gioco, e in una recente intervista concessa a GamesIndustry.biz, il design ...

Sea of Thieves : raggiunti i 5 milioni di giocatori : Microsoft ha annunciato quest'oggi il raggiungimento di un importante traguardo per Sea of Thieves. Come riporta anche Videogamer infatti, il gioco festeggia il raggiungimento dei 5 milioni di giocatori raggiunti su PC e Xbox One.Gli sforzi profusi in questi mesi per mantenere il gioco supportato e in continua evoluzione stanno dando i loro frutti, per cui non possiamo che festeggiare questo risultato con il lancio del nuovo update gratuito, ...

Cursed Sails : il secondo grande aggiornamento di Sea of Thieves ha una data di uscita : Sea of Thieves era un titolo con delle idee sicuramente interessanti ma il suo lancio è stato innegabilmente afflitto da una pochezza impressionante a livello di contenuti. Rare e Microsoft ne erano e ne sono consapevoli e proprio per questo motivo stanno continuando a lavorare per introdurre delle espansioni che mantengano alto l'interesse verso un titolo che è a tutti gli effetti un gioco come servizio.Proprio parlando di nuovi contenuti il ...