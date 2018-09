Scuole a rischio sismico | ritardi nel Piano di messa in sicurezza La Corte dei conti | un

Ragazzi con balbuzie : piu' a rischio bullismo in Scuole : I Ragazzi con balbuzie tre volte più a rischio di bullismo a scuola. #liberalavoce: un video per aiutare i Ragazzi con balbuzie a vincere isolamento

BRESCIA - EPIDEMIA POLMONITE : 138 CONTAGI - 2 MORTI/ Ultime notizie - paura legionella : a rischio apertura Scuole : Allarme legionella, sono quasi 150 i casi di POLMONITE a BRESCIA: c'è davvero il rischio di un CONTAGIo per colpa di un batterio? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:45:00 GMT)

Spazio - Ministro Bussetti : la mappatura satellitare delle Scuole scoprirà gli edifici a rischio : “I nostri figli devono poter frequentare scuole sicure. È un loro diritto. Abbiamo dati ancora preoccupanti sugli edifici scolastici. Vuol dire che in questi anni non è stato fatto abbastanza. Sono stati stanziati soldi, ma senza mettere mano a quelle procedure farraginose che impediscono di far arrivare in fretta le risorse agli Enti locali proprietari degli edifici scolastici. È un problema che stiamo risolvendo con norme che ...

Scuole a rischio. Per 108 istituti di Messina la campanella potrebbe suonare a ottobre : La Sicilia è il caso più eclatante in una sorta di unità di crisi permanente per decidere come e quando far tornare gli studenti nelle Scuole. Certamente non il 12 settembre e per quanto riguarda Messina non prima dell'inizio di ottobre. Ma a non essere sicura è l'Italia intera e a parlare sono i numeri.Secondo i recenti dati dell'anagrafe regionale siciliana, circa il 60% delle strutture scolastiche dell'Isola non ...

Scuole a rischio sisma e incendi - il ritorno in aula senza sicurezza : Se tutti i sindaci decidessero di prendere esempio dal primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, e di firmare ordinanze di chiusura non avendo la certezza della sicurezza degli edifici scolastici, sarebbe la paralisi per oltre la metà del sistema di istruzione italiano. Secondo i dati presenti nell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica realizzata dal...

Anno scolastico in bilico - il 60% delle Scuole italiane a rischio : la rivolta di sindaci e presidi : Ad Amatrice, nella notte del terremoto del 24 agosto 2016, l'unica parte rimasta in piedi del plesso omnicomprensivo Romolo Capranica è stata quella costruita nel 1936. Quella innalzata...

Scuole - manutenzioni flop in sette istituti su dieci : 'Rischio rientro tra i topi' : IL CASO La parola giusta è incognita. Con questo spirito più di mille presidi varcheranno da oggi la soglia delle Scuole della Capitale. L'estate è pressoché finita e il Comune così come i Municipi ...

Vaccini - presidi : a settembre rischio caos nelle Scuole : In assenza di chiarezza sui Vaccini, a settembre si rischia il caos nelle scuole. Lo ribadisce il presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, Mario Rusconi: "Non ci interessa polemizzare con il governo, il nostro interesse è che le famiglie a settembre siano messe nella condizione di capire quello che devono fare sui Vaccini, altrimenti si procederà a macchia di leopardo: alcuni presidi ...

Scuole paritarie - rischio stop supplenze dopo 12 mesi : L’esclusione del servizio svolto nelle Scuole paritarie per partecipare al concorso straordinario rischia di pregiudicare ulteriormente le possibilità lavorative per i diplomati magistrali. La conversione in legge del DL 87/2018 (Decreto Dignità) prevede contratti a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi. Se non si procede a indicare la motivazione per la quale […] L'articolo Scuole paritarie, rischio stop supplenze dopo ...