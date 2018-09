Scuola |  Mattarella | inaccettabile che un 14enne muoia per gioco in chat

agi

(Di lunedì 17 settembre 2018) "Le connessioni digitali sono grandi finestre aperte sul mondo, e sul nostro tempo. Ma esiste anche un lato oscuro della rete. Non e' accettabile che un ragazzo di quattordici anni muoia in conseguenza di un'emulazione in unperverso in". Lo ha detto il presidente della repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi agli oltre 1000 studenti presenti all'Elba per l'inaugurazione dell'anno scolastico. "Gli strumenti digitali possono amplificare violenze e soprusi, anche in modo drammatico. Ma possono anche aiutarci a combatterli. Sono vicino al profondo dolore della famiglia del giovane Igor Maj per questa morte assurda e crudele. Dobbiamo chiederci che cosa va fatto per evitare tragedie di questo genere. Le fragilità dei nostri giovani devono poter essere accompagnate e sostenute, poste al riparo da insidie gravi, talvolta ...