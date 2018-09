Mattarella : 'La Scuola unisca - non divida e non semini odio' : La scuola deve unire, non dividere o segregare. Lo ha detto Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico. 'Settant'anni fa, nel settembre del 1938, la stagione scolastica si apriva con l'...

Scuola : Mattarella - inaccettabile che un 14enne muoia per gioco in chat : "Le connessioni digitali sono grandi finestre aperte sul mondo, e sul nostro tempo. Ma esiste anche un lato oscuro della rete. Non e' accettabile che un ragazzo di quattordici anni muoia in conseguenza di un'emulazione in un gioco perverso in chat". Lo ha detto il presidente della repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi agli oltre 1000 studenti presenti all'Elba per l'inaugurazione dell'anno scolastico. ...

Scuola - Mattarella : è un cardine che non deve generare odio : Roma, 17 set., askanews, - 'La Scuola è un'istituzione cardine dello Stato democratico, ma è anche una comunità educante, che muove dalla vita, dai problemi di ogni giorno, per formare persone libere'.

Scuola - Mattarella : garantire l'istruzione è una priorità polica : Organizzare, e garantire, un sistema formativo adeguato ai tempi è una assoluta priorità politica e istituzionale. Ogni attenzione, ogni risorsa destinata alla Scuola e alla ricerca ritorna con gli ...

Scuola - Mattarella : genitori bulli contro insegnanti - dato allarmante : Organizzare, e garantire, un sistema formativo adeguato ai tempi è una assoluta priorità politica e istituzionale". Ogni attenzione, ogni risorsa destinata alla Scuola e alla ricerca ritorna con gli ...

Mattarella : "La Scuola unisca - non divida e non semini odio" : La scuola deve unire, non dividere o segregare. Lo ha detto Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno scolastico. "Settant'anni fa, nel settembre del 1938, la stagione scolastica si apriva con l'espulsione dalla scuola pubblica di tutte le ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini ebrei. E con il licenziamento dei professori di origine ebraica. Una legge aveva dato forma a un razzismo di Stato: è una ...

Tutti a Scuola - Sergio Mattarella ricorda Fabrizio Frizzi : "Conduttore entusiasta e sensibile" : Un omaggio sincero che ha generato la commozione e l’applauso scrosciante da parte dei presenti. Sergio Mattarella ha ricordato Fabrizio Frizzi nel corso della cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2018-2019."Desidero ricordare Fabrizio Frizzi, che per molti anni è stato conduttore entusiasta e sensibile di questa festa", ha detto il Capo dello Stato intervenendo a Portoferraio, sull'isola d'Elba.prosegui la letturaTutti a scuola, ...

Mattarella : Scuola istituzione cardine : 18.33 La scuola è "un'istituzione cardine dello Stato" e "deve generare amicizia, solidarietà, responsabilità ", "mai seminare odio, rancore, volontà di sopraffazione, discriminazioni". Lo sottolinea il Presidente Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, all'Isola d'Elba. Poi ricorda alcuni "gravi episodi di violenza". E osserva: "Il genitore bullo non è meno distruttivo dello studente bullo". E su Internet:"Non è ...

‘Tutti a Scuola’ - Mattarella e Bussetti inaugurano anno scolastico/ Diretta video : ospiti e temi all’Elba : Prima campanella per migliaia di studenti: il discorso inaugurale del presidente della Repubblica Mattarella in Diretta tv Rai e streaming, in "Tutti a Scuola".(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:05:00 GMT)

Vaccini obbligatori a Scuola - dietrofront della maggioranza. Mattarella : 'Mai diffidare della scienza' : Dopo un'estate movimentata, tra emendamenti e circolari, la svolta odierna che conferma l'obbligo vaccinale per entrare a scuola è accolta dunque con grande soddisfazione dal mondo scientifico e da ...

Vaccini obbligatori a Scuola - dietrofront della maggioranza. Mattarella : 'Mai diffidare della scienza' : Grazie alle tantissime famiglie che si sono battute come noi per il diritto alla salute dei bambini e per la scienza'. Per Beatrice Lorenzin la scienza 'ha vinto sull'ignoranza' e secondo il ...