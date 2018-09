Scuola | la messa in sicurezza che non c' è | un intervento su 4 non è nemmeno partito

Comune vieta la chat dei genitori. Giusto o sbagliato eliminare i messaggi sulla Scuola? : Avvertenza per chi non fosse inserito in alcuna chat scolastica o legata ai figli: non accettate, non date il vostro numero, non iscrivetevi. Non vi sarà in alcun modo di aiuto, anzi riempirà spazi della vostra vita che potrebbero tranquillamente trovare altro uso. Magari più divertente. Anche con altre chat di amici che davvero possono essere uno spasso. Quelle della scuola non lo sono mai perché chi c’è sempre qualcuno che la usa come mezzo ...