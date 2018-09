Scuola | ddl Concretezza | cosa potrebbe cambiare e perché ‘offende i docenti’

Ok al ddl Pd : in Molise a Scuola si entra vaccinati - : ... con la quale sto collaborando bene: la legge sui vaccini è uno strumento per fare chiarezza per i nostri corregionali, è una presa di posizione politica, nonostante le strettoie del piano di rientro»...

Scuola - AnDDL : il concorso semplificato discrimina i precari - andremo alla Corte costituzionale : Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato inviatoci dal Prof. Pasquale Vespa. presidente Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ammette con riserva i diplomati Isef al concorso e solleva questione di legittimità costituzionale Napoli, 3 settembre – Si fa sempre più incalzante e forte la voce dell’Associazione Nazionale Docenti per i […] L'articolo Scuola, ...

Kate Middleton - il figlio George torna a Scuola : ecco cosa lo aspetta : George, il primogenito di William e Kate Middleton, presto ricomincerà la scuola. Cinque anni compiuti lo scorso 22 luglio, il principino frequenterà il secondo anno alla prestigiosa Thomas’s Battersea school di Londra. Grandi novità lo attendono. Il suo programma di studi prevede nuove materie da apprendere e più compiti a casa. Anche il primo giorno di scuola sarà completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando tutti ...

Kate Middleton : a Scuola George canta - balla e mangia benissimo : E gli sport: corsa, salto, nuoto. Più 35 minuti di lezione di ballo a settimana con accompagnamento musicale dal vivo… Prima di tutto questo, però, imparerà a leggere e a scrivere. E anche ...

Come funzionerà l'obbligo flessibile per i vaccini a Scuola. I 5 articoli del ddl : L'obbligo di vaccinazione per l'iscrizione a scuola diventerà 'flessibile': scatterà solo quando si verificheranno emergenze sanitarie o ci sarà un significativo scostamento dagli obiettivi di copertura fissati. In tutti gli altri casi, basterà rispettare le raccomandazioni degli organismi sanitari internazionali. È questa la strada intrapresa con il disegno di legge M5s-Lega, presentato lo ...

Scuola - in arrivo il ddl salva precari di lungo corso : Servirà a tutelare i cinquemila docenti a termine che rischiano il licenziamento per effetto del tetto alle proroghe fissato dalla legge sulla Buona Scuola