Scontro tra Giorgia Meloni ed Emanuele Fiano per il manifesto di Atreju sul Ventennio

Ponte - Scontro Toninelli-Autostrade : 17.32 Nuova polemica del ministro Toninelli nei riguardi di Autostrade, dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi. "E' incredibile leggere di Autostrade che chiede ai suoi dipendenti di devolvere parte dello stipendio per risarcire le vittime di Genova. Scaricare i costi del disastro sui lavoratori è semplicemente ignobile". La replica di Autostrade non si fa attendere: si tratta di "un'iniziativa autonoma e libera dei dipendenti" e "non ...

Quella cena da Calenda per risuscitare la sinistra. Scontro Orfini-Zingaretti : Matteo Renzi è 'un protagonista della vita politica italiana e ha tutto il diritto di dire ciò che pensa, come ce lo ho io'. Tuttavia, prosegue, 'si è aperta nel Paese una competizione su quello che ...

Nuovo round tra Salvini e i magistrati Ora lo Scontro è sulla legittima difesa : Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati definisce il progetto di legge sulla legittima difesa «rischioso» e il leader della Lega Matteo Salvini risponde parlando di «invasione di campo». ...

Scontro in viale Signorelli ad Arezzo : 80enne alla guida ha un malore e si scontra con un'altra auto : Incidente questa mattina in viale Signorelli ad Arezzo intorno alle 11. Un uomo di 80 anni di Arezzo ha accusato un malore mentre si trovava in auto ed è andato a sbattere contro un'altra vettura. L'...

Legittima difesa - Scontro Salvini-Anm Magistrati : ‘Quel ddl è inutile e rischioso’ Ministro : ‘Invasione di campo - tiro dritto’ : E’ scontro tra il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e l’Associazione nazionale Magistrati sulla Legittima difesa. Quello del governo è un disegno di legge di cui “non avevamo bisogno e che può essere molto rischioso“, ha affermato il presidente dell’Anm, Francesco Minisci, ribadendo le critiche sul ddl depositato al Senato ed esprime “allarme” per “una eventuale ‘liberalizzazione‘ ...

Ascoli - Scontro mortale tra Tornado : sono due gli ufficiali sotto inchiesta : Ascoli sono due gli indagati nell'inchiesta della Procura di Ascoli sull'incidente che accadde il 19 agosto del 2014 quando, nello scontro tra due Tornado, persero la vita quattro piloti dell'...

Spoiler U&D oggi - trono classico : Scontro in studio tra Lara e Michael : Anche oggi andra' in onda una nuova puntata di Uomini e donne, il celebre people show di Canale 5. Stando alle anticipazioni, dovrebbe essere trasmesso il trono classico. In studio saranno presentati gli ultimi due tronisti: Lorenzo Riccardi [VIDEO]e Teresa Langella. Entrambi sono dei volti gia' noti al pubblico. Lui corteggiò la Affi Fella nella scorsa edizione di questo programma, mentre lei prese parte a Temptation Island 2018 nei panni della ...

Aborto - Scontro tra Zucconi e Pillon/ Video - attacco al senatore della Lega : "Non risponde? Fuori dalle p..." : Aborto, scontro tra Vittorio Zucconi e Simone Pillon/ Ultime notizie Video, attacco al senatore della Lega in diretta: "Non risponde? Fuori dalle p..."(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : inedito Scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo - spazio ad Inter e Napoli negli anticipi del sabato : Dopo la parentesi deludente della Nazionale italiana, che ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di Nations League 2018-2019 con due prestazioni decisamente opache, torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, che tra sabato 15 e lunedì 17 settembre andrà in scena con la 4a giornata. Un inedito scontro al vertice vedrà di fronte la Juventus e il Sassuolo che si contenderanno il primo in classifica domenica ...

Anticipazioni Uomini e donne 14 settembre : Teresa Langella e lo Scontro tra Michael e Lara : Altra puntata movimentata quella di Uomini e donne di oggi. Ad andare in scena sarà la seconda parte del trono classico non solo con la presentazione dei nuovi tronisti ma anche con altri ospiti in arrivo da Temptation Island 2018. Le Anticipazioni di Uomini e donne del 14 settembre rivelano che ad aprire la corsa questa volta sarà Teresa Langella, la bella single del reality estivo sui sentimenti che abbiamo già visto nel programma pomeridiano ...

Scontro tra Matteo Salvini e il ministro del Lussemburgo - Jean Asselborn - che sbotta sui migranti : Scontro, a Vienna, tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il suo collega del Lussemburgo, Jean Asselborn, sul tema dei migranti. Salvini, durante il suo intervento, critica le parole pronunciate poco prima dal ministro degli Esteri lussemburghese. Che si stizzisce e sbotta contro il titolare del Viminale con un eloquente "merde, alors".Continua a leggere

"Sei pessima" - Scontro di fuoco tra Laura Pausini e Selvaggia Lucarelli : Pietra dello scandalo un'offesa rivolta dalla cantante ad una sua ex amica durante un concerto. La blogger: "Anche se da...

Autostrada A21 - Scontro tra pullman di ragazzi e tir : un morto : Tags: a21 Autostrada brescia cronaca italia notizie nazionali pullman di ragazzi scontro con un tir un morto Precedente

Legnini : vicepremier non riapra lo Scontro magistrati-politica : Roma, 14 set., askanews, - 'Mi auguro che nessuno voglia inaugurare una nuova stagione di conflitto di cui i cittadini non avvertono alcuna necessità e di cui il paese non ha alcun bisogno impegnato ...