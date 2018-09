Sci – La stagione 2017 2018 si conclude con il record di podi

sportfair

: RT @FondoItalia: VIDEO - Fondo, Giulia Stürz: 'Voglio mantenere un livello alto per tutta la stagione' - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: VIDEO - Fondo, Giulia Stürz: 'Voglio mantenere un livello alto per tutta la stagione' - FondoItalia : VIDEO - Fondo, Giulia Stürz: 'Voglio mantenere un livello alto per tutta la stagione' - SkiToday_it : Fisi, stagione da record con 198 podi! -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Un grande risultato per la Federazione italiana di sci, sono stati 198 idegli atleti azzurri Con le finali di Coppa del mondo di sci d’erba e skiroll si è ufficialmente conclusa la/18 che ha regalato alla Federazione italiana sport invernali ildicomplessivi, che ha polverizzato il precedente primato stabilito a quota 170. Le vittorie complessive sono state 81, lo sci alpino è finito nelle primne tre posizioni in 26 occasioni, lo sci di fondo in 8, la combinata nordica in una, il biathlon in 14, lo snowboard in 29, il freestyle in una, lo slittino su pista artificiale in 27, lo slittino su pista naturale in 31, lo sci alpinismo in 20, lo sci d’erba 24, lo sci velocità in 21 e infine lo skiroll in 15. Medaglie olimpiche di PyeonghChanga parte, sono numerosi i trionfi nelle classifiche finali di Coppa: Sofia Goggia ha vinto la ...