SARA AFFI FELLA E VITTORIO PARIGINI SONO FIDANZATI Prima foto di coppia | Lei lo

Uomini e donne - il nuovo amore di SARA AFFI Fella è Vittorio Parigini : Con i versi di Solo te e me di GionnyScandal, Vittorio Parigini svela sui social la sua relazione con la ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella. Il calciatore del Torino e della Nazionale condivide un loro scatto e le seguenti parole in musica: “Solo te e me dall’inizio soli contro il mondo e non me ne frega se se parlano di te, solo io ti conosco in fondo e ti raggiungerei anche giù all’inferno in mezzo a una tempesta ...

Uomini e Donne - SARA AFFI Fella contro le critiche : "Smettetela di essere vergognosi e fare schifo" (video) : Sara Affi Fella, la scorsa settimana, protagonista di un acceso confronto con Luigi Mastroianni, nelle ultime ore, è stata bersagliata di offese, attacchi continui su Instagram. L'ex tronista è dovuta correre ai ripari registrando un video per ribadire ai followers (ma sopratutto i detrattori) che la sua vita privata non va toccata in alcun modo. Sul web, infatti, si sono diffuse le voci di una nuova frequentazione con un noto calciatore ...

SARA AFFI Fella duro sfogo dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne : Sara Affi Fella attaccata dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne ora si difende sui social Sara Affi Fella, dopo il confronto con Luigi Mastroianni a Uomini e Donne, è costretta ad affrontare l’ira del pubblico. In particolare, in queste ultime ore sono tante le critiche e le accuse che hanno invaso il […] L'articolo Sara Affi Fella duro sfogo dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne proviene da Gossip e Tv.