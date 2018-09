Sanità | Anaao | pediatri ospedalieri a rischio di estinzione

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 settembre 2018) Laa ospedaliera italiana è adi. A lanciare l’allarme è la Commissioneca nazionale dell’Assomed che esprime “forte preoccupazione per l’evoluzione del settore i cui indicatori di salute rischiano di peggiorare“. Il sindacato ricorda che laa costituisce un unicum sia sotto il punto di vista del percorso formativo che degli sbocchi professionali. La stessa scuola di specializzazione forma professionisti che possono orientarsi verso la carriera ospedaliera o verso quella della medicina convenzionata territoriale. Due mondi diversi, ma per i quali serve – secondo il sindacato – una proposta condivisa e urgente. Con la figura del pediatra di famiglia, spiega la Commissione in una nota, “il grande numero di medici disponibile negli anni ’80 (fenomeno conosciuto come ‘pletora medica’) ha dato la ...