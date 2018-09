San Vittore Olona Giuseppe Pace tenta di fare esplodere il palazzo poi si impicca

Niccolò Bettarini intercettato : "Gli ultrà dell'Inter a San Vittore hanno fatto picchiare i miei aggressori" : In un'intercettazione agli atti dell'inchiesta sull'aggressione da lui subita, Niccolò Bettarini racconta a un amico "di avere ricevuto in ospedale la visita dei capi della curva dell'Inter che gli hanno detto che a San Vittore hanno fatto picchiare i suoi aggressori, li hanno fatti gonfiare come 'le prugne' sia dagli sbirri che quelli dentro"."Ora - aggiunge il figlio di Simone Ventura e Stefano Bettarini , stando alla sintesi della ...

Viabilità interna e strada veloce tra Termoli e San Vittore. Scarabeo : Opere necessarie per l'economia e lo sviluppo del Molise : 'La possibilità di realizzare l'Auto strada del Molise avrebbe comportato una boccata d'ossigeno per le aziende locali, soprattutto quelle del settore edile, offrendo al Molise anche l'opportunità di ...

FosSano : a fuoco un cascinale in frazione San Vittore : Inceindio, nella notte appena trascorsa, a Fossano in frazione San Vittore. Coinvolto un cascinale, di cui una porzione è andata a fuoco per cause ancora da determinare. Non si registrano feriti, ...