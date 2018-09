Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con AR Emoji e Super Slow-Motion

Miracolo Android Pie su Samsung Galaxy S6 e S6 Edge : tramite ROM unofficial : Ufficialmente i Samsung Galaxy S6 e S6 Edge non riceveranno mai l'aggiornamento ad Android Pie 9.0, anche se, come sappiamo, in questi casi non c'è troppo di che preoccuparsi. La comunità di sviluppatori indipendenti è sempre in movimento: anche per l'ex top di gamma con la sua versione curva è stata messa a disposizione una custom ROM che possa un po' colmare la voglia di Android 9.0 Pie degli utenti che ancora ne posseggono un esemplare. Ci ...

Foto render del Samsung Galaxy con 4 fotocamere posteriori - previsto per l’11 ottobre : Cosa dire del prossimo smartphone Samsung Galaxy con 4 Fotocamere posteriori? In realtà qualcosa è trapelato, sebbene si tratti di render non ufficiali. La ricostruzione del tutto si deve alla fonte 'AllAboutSamsug', che si è preoccupata di realizzare alcuni progetti sulla base delle indiscrezioni fin qui trapelate sul prodotto, ottenete da alcune fonti interne che non sono state citate per ragioni che si possono facilmente immaginare. Da ...

Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere un display 19 : 9 : Sebbene la presentazione del Samsung Galaxy S10 sia lontana, il prossimo top di gamma del colosso coreano è uno degli smartphone più chiacchierati

Super fotocamera Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia : aggiornamento di settembre - presto per S8? : Ecco arrivare l'aggiornamento di settembre per il Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, quello che tanti possessori stavano aspettando per la rivoluzione che apporterà lato fotocamera. Si tratta del pacchetto che dovrebbe introdurre le attesissime AR Emoji ed il Super Slow Motion, funzionalità che dovrebbero approdare anche sul Galaxy S8. Il pacchetto in questione risponde alla serie N950FXXU5CRHA, con CSC N950FOXM5CRHA, CHANGELIST 13688770, ...

Samsung Galaxy S9 icone grandi Come ridurre dimensione : icone app Samsung Galaxy S9 troppo grandi Come ridurre la dimensione delle icone sul telefono Android. La guida e le iostruzioni per personalizzare lo smartphone Samsung?

Imbarazzante incidente per Samsung Galaxy Note 9 a fuoco? Indagine tutta aperta : Un Samsung Galaxy Note 9 a fuoco in un ascensore a New York? La protagonista dell'episodio, suo malgrado, è la proprietaria del phablet nuovo di zecca ossia un agente immobiliare di Long Island la quale afferma di aver subito un'esperienza a dir poco traumatica. La vicenda, tuttavia, è tutta da verificare e include degli aspetti per il momento non chiari, vediamoli nello specifico. L'episodio del Samsung Galaxy Note 9 sarebbe avvenuto lo ...

Prima alternativa per Samsung Galaxy S7 con l’aggiornamento Android 9.0 : dettagli su LineageOS 16.0 : Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S7 non rientrerà tra gli smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per vie ufficiali. Del resto, dopo aver toccato con mano in poco più di un anno Nougat ed Oreo si tratta di una valutazione che per certi versi ci possa tranquillamente stare da parte del produttore coreano. Insomma, a differenza delle polemiche sollevate da utenti di altri ...

Il Samsung Galaxy A9 Pro potrebbe avere una CPU Snapdragon 710 e 4 fotocamere sul retro : Ecco alcune feature di Samsung Galaxy A9 Pro, nuovo smartphone che il produttore coreano dovrebbe lanciare ufficialmente giovedì 11 ottobre

Un Samsung Galaxy A con lo Snapdragon 845 in cantiere? Potrebbe secondo alcune voci : La prossima mossa di Samsung Potrebbe essere tutta rivolta a contrastare il predominio orientale di colossi come Xiaomi e Huawei. A corroborare le ultime voci già trapelate di recente emerge un presunto progetto piuttosto interessante: inserire un processore come il Qualcomm Snapdragon 845 in un Samsung appartenente alla serie A.

Il Samsung Galaxy Studio apre a Roma : Il Samsung Galaxy Studio è uno spazio realizzato dal produttore coreano per consentire ai propri fan di avere informazioni sulle ultime novità offerte

Ecco possibili feature e colori del Samsung Galaxy J6+ : Ecco quelle che dovrebbero essere le colorazioni e le feature del Samsung Galaxy J6+ (o Prime), smartphone ormai prossimo al lancio sul mercato