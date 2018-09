Salvini sulla manovra | ' Vertice utile Rispettiamo gli impegni'

Vertice sulla Manovra - Salvini : «Lavoro proficuo - rispettiamo gli impegni» : Il vicepremier a margine dell’incontro a Palazzo Chigi per mettere a punto la legge di Bilancio, Ma è scontro nella maggioranza sui fondi per flat tax, pensioni e reddito di cittadinanza

Si alza il livello di scontro sulle nomine. Di Maio furibondo vede i suoi e frena Salvini e Berlusconi sulla Rai : Manca un'ora e mezza all'inizio del vertice sulla manovra, quando Luigi Di Maio riunisce i suoi fedelissimi in una stanza di palazzo Chigi. Prima di sedersi all'altro tavolo, quello con di fronte anche Matteo Salvini, il capo M5s furibondo ha la necessità di vedere sottosegretari e viceministri grillini per decidere come reagire al dilagare del leader leghista. I sondaggi che danno la Lega più avanti dei 5Stelle e il vertice tra il ...

Rai - M5S irritato dopo vertice Salvini-Berlusconi : nessuna garanzia al Cav sulla Rai : All'indomani del vertice ad Arcore tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, nei vertici M5S 'forte è l'irritazione per il fatto che si parli di garanzie a Berlusconi'. Dall'...

L’ironia di Mentana sul rapporto Salvini-Di Maio : “Siamo al test di gravidanza”. Poi la riflessione sulla tenuta del governo : “Il rapporto tra Di Maio e Salvini? Ormai siamo al test di gravidanza”. La battuta del direttore del Tg La7, Enrico Mentana, ospite a Omnibus, è accompagnata da un ragionamento sulla solidità del legame politico tra i due vicepresidenti del Consiglio: “Il vero asse dell’esecutivo è il rapporto di fiducia che corre tra i due”. Video La7 L'articolo L’ironia di Mentana sul rapporto Salvini-Di Maio: “Siamo ...

Salvini-Berlusconi - torna il dialogo. Ma Tajani nega un accordo sulla Rai : Nel centrodestra si cerca l'intesa su presidenza Rai, pubblicità e voto regionale. Ma il nome di Foa non convince. Presto ci sarà un vertice anche con Giorgia Meloni -

Salvini-Di Maio - ping pong sulla manovra «Il reddito di cittadinanza? Non per stare sul divano».«La flat tax non aiuti i ricchi» : I vicepremier continuano a rimanere su posizioni distanti sulle due misure chiave per la Lega e il Movimento 5 Stelle

Migranti - pressing di Salvini sulla Tunisia : “Rimpatri più rapidi - rivedere l’accordo” : Per ora restano in Italia, ma già la prossima settimana buona parte dei 184 tunisini sbarcati venerdì a Lampedusa con 7 barchini, potrebbe tornare a casa. L’obiettivo è la revisione al rialzo dell’accordo bilaterale con la Tunisia per incrementare il numero settimanale dei rimpatri. ...

Nuovo round tra Salvini e i magistrati Ora lo scontro è sulla legittima difesa : Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati definisce il progetto di legge sulla legittima difesa «rischioso» e il leader della Lega Matteo Salvini risponde parlando di «invasione di campo». ...

Salvini contro l’Anm : «Sulla legittima difesa c’è stata un’invasione di campo» : Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Minisci aveva parlato del disegno di legge depositato in Senato: «Se un soggetto minaccia di schiaffeggiarmi, non posso sparargli». Immediata la replica del ministro dell'Interno: «Io tiro dritto»

Matteo Salvini contro l’Anm sulla legittima difesa : “Riforma inutile? Io tiro dritto” : Botta e risposta tra Matteo Salvini e Francesco Minisci, presidente dell'Anm, che ha espresso numerose critiche al ddl sulla legittima difesa: "Non serve una riforma, si rischierebbe di autorizzare gli omicidi". La replica del vicepremier: "Io tiro dritto. La difesa è sempre legittima".Continua a leggere

'Sulla mia pelle' - parla Alessandro Borghi : 'Curioso di sapere se Salvini ha visto il film' - Cinema - Spettacoli : 'A Venezia volevo chiedere a Matteo Salvini se sarebbe andato a vedere il film, ma non me l'hanno presentato. Sarei seriamente curioso di sapere, perché davanti a un film tu sei costretto a riflettere ...