Salvini sul tetto dell' Hotel House di Porto Recanati | Questo c di edificio va

Milano - svastiche e insulti in scuola popolare via Bramantino/ Salvini contro autori raid “vigliacchi” : Milano, raid omofobo con svastiche e scritte pro-Salvini nella scuola degli stranieri: ultime notizie, sindaco Sala "attacco al modello di integrazione, vergogna intollerabile"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 08:37:00 GMT)

Incontro Salvini Berlusconi sul futuro del centrodestra e in vista delle nomine : Forza Italia sarebbe disposta a dare il via libera a Marcello Foa per la presidenza della Rai. In settimana nuovo appuntamento. Presenti anche la leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni, e i ...

Il summit Berlusconi-Salvini : sul tavolo Rai e amministrative : Un summit di due ore ad Arcore. Quello tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini è stato un "incontro cordiale e molto positivo come sempre". È quanto fanno sapere fonti di Forza Italia. I due leader, si riferisce, "hanno fatto una disamina della situazione politica italiana, internazionale e economica e hanno parlato della condizione necessaria dell'esistenza del centrodestra. A breve l'intero centrodestra si ritroverà per risolvere tutti i punti ...

Salvini da Berlusconi - sul tavolo 'futuro' - tasse e Tv : Incontro tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ad Arcore . Il ministro dell'Interno e vicepremier è arrivato a Villa San Martino con un'auto dai vetri oscurati, senza fermarsi. Si tratta - fanno ...

Salvini e Berlusconi - incontro ad Arcore/ Ultime notizie : presenti Tajani e Giorgetti - i temi sul tavolo : Di Maio e il M5s "minacciano" l'impero di Silvio Berlusconi: temono l'intesa FI-Lega su presidenza Rai (e non solo). Salvini, "stasera andrò dal Cavaliere. Politica? Vedremo il Milan.."(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:56:00 GMT)

Salvini : «Il reddito di cittadinanza? Non per stare sul divano». Di Maio : «La flat tax non aiuti i ricchi» : ... proprio per questo vogliamo fare una misura totalmente diversa per dare alle persone l'opportunità di reinserirsi nel mondo del lavoro». Una risposta diretta alle dichiarazioni sul tema fatta dal ...

Salvini-Di Maio - ping pong sulla manovra «Il reddito di cittadinanza? Non per stare sul divano».«La flat tax non aiuti i ricchi» : I vicepremier continuano a rimanere su posizioni distanti sulle due misure chiave per la Lega e il Movimento 5 Stelle

Quota 100 : si lavora sull'uscita a 64 anni - 'archiviata' la richiesta di Salvini : Nulla da fare per la proposta avanzata dal segretario federale della Lega Matteo Salvini che nei giorni scorsi è intervenuto a Porta a Porta parlando sul famigerato tema delle Pensioni. Lo stesso ministro dell'Interno, infatti, ha dichiarato che per superare in via definitiva la Riforma Fornero è necessario concedere l'uscita a partire dai 62 anni di eta' anagrafica ed eliminare i paletti restrittivi imposti alla Quota 100. [VIDEO] Tria valuta ...

Insulti omofobi - svastiche e scritte pro Salvini : vandalizzata la scuola che aiuta gli stranieri a Milano : Una dozzina di bambini si è messa al lavoro questa mattina assieme alle mamme che gestiscono la scuola popolare di via Bramantino a Milano, per pulire i muri delle aule imbrattate nella notte tra venerdì e sabato da Insulti omofobi, svastiche e scritte come 'W Salvini'.L'associazione organizza corsi di dopo scuola e attività di sostegno per i ragazzi del quartiere della periferia nord di Milano e doveva riaprire le ...

Milano. Insulti omofobi - svastiche e scritte pro-Salvini : devastata la Scuola Cultura Popolare di via Bramantino : Insulti, scritte omofobe (sgrammaticate) e svastiche sono state lasciate sui muri della Scuola Cultura Popolare alla periferia nord di Milano, in via Bramantino. I vandali sono entrati nella sede nella notte tra venerdì e sabato. La Scuola, che si occupa anche di progetti di integrazione per migranti, avrebbe dovuto riprendere le attività in questa settimana. A denunciare il fatto su Facebook è l’associazione “Sentinelli di ...

Milano. Insulti omofobi - svastiche e scritte pro Salvini : devastata la Scuola Cultura Popolare di via Bramantino : Insulti, scritte omofobe (sgrammaticate) e svastiche sono state lasciate sui muri della Scuola Cultura Popolare alla periferia nord di Milano, in via Bramantino. I vandali sono entrati nella sede nella notte tra venerdì e sabato. La Scuola, che si occupa anche di progetti di integrazione per migranti, avrebbe dovuto riprendere le attività in questa settimana. A denunciare il fatto su Facebook è l’associazione “Sentinelli di ...

Salvini sul tetto dell’Hotel House di Porto Recanati : “Questo c… di edificio va abbattuto. Ci vogliono le ruspe” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha fatto visita all’Hotel House di Porto Recanati, una struttura di 17 piani composta da 480 appartamenti e abitata, per il 90%, da stranieri. “Questo c… di edificio va abbattuto, ci vogliono le ruspe” ha detto il leader della Lega al prefetto di Macerata, Iolanda Rolli, al questore Antonio Pignataro e al comandante dei carabinieri Michele Roberti. A fine giugno, ...

PONTE GENOVA - FURIA MAIO-Salvini sul DECRETO DI CONTE/ Ultime notizie - perizia choc su stralli del Morandi : PONTE Morandi, Di MAIO-SALVINI contro CONTE: "su DECRETO GENOVA premier decide tutto da solo". Retroscena e Ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Parla uno dei sopravvissuti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Migranti - pressing di Salvini sulla Tunisia : “Rimpatri più rapidi - rivedere l’accordo” : Per ora restano in Italia, ma già la prossima settimana buona parte dei 184 tunisini sbarcati venerdì a Lampedusa con 7 barchini, potrebbe tornare a casa. L’obiettivo è la revisione al rialzo dell’accordo bilaterale con la Tunisia per incrementare il numero settimanale dei rimpatri. ...