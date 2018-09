Salvini | Più italiani nei club Incentivi alle squadre di calcio

Salvini : “Rimpatriati 40 migranti tunisini con volo charter. Renderemo più veloci e numerose le espulsioni” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha dichiarato che alcuni dei migranti tunisini approdati sulle coste italiane qualche giorno fa sono stati rimpatriati questa mattina: "Rimpatriati questa mattina, con volo da Palermo, 40 tunisini irregolari arrivati coi “barchini” qualche giorno fa. Il resto del gruppo partirà con i prossimi charter, a partire da quello di questo giovedì".Continua a leggere

Elisa Isoardi - la frase strappa-cuore per Matteo Salvini : 'Non poteva dirmi cosa più bella' : 'È un periodo molto impegnativo, ma fortunatamente ho accanto un uomo molto comprensivo'. Elisa Isoardi regala, al settimanale VeroTv , un pensiero pieno d'amore per il suo compagno Matteo Salvini . '...

Cena con Salvini - Berlusconi sdogana Foa Ma è deluso : Matteo sempre più legato ai 5S : Una simpatica rimpatriata, o poco più. Che sdogana la candidatura di Marcello Foa per la presidenza Rai, fortemente voluta dalla Lega, e getta le basi di alcune alleanze di centrodestra per le prossime elezioni regionali, dall’Abruzzo alla Basilicata (come insisteva Forza Italia). Era tutto già scritto alla vigilia. sempre secondo copione, Berlusco...

Cena con Salvini - Berlusconi sdogana Foa Ma è deluso : Matteo sempre più legato ai 5S : 'I rapporti con Berlusconi sono sempre stati buoni', aveva sviolinato, 'ne ho enorme stima perché è stato un grande nella politica, nel calcio, nell'editoria, nella televisione', tutto rigorosamente ...

Elisa Isoardi e l’ammissione di Salvini : “Non avrebbe potuto dirmi cosa più bella” : Elisa Isoardi è tornata a parlare di Matteo Salvini: le ultime dichiarazioni sul fidanzato Elisa Isoardi è molto innamorata di Matteo Salvini. Che, nonostante i numerosi impegni da Vicepremier e Ministro dell’Interno, riesce sempre a supportarla e sostenerla. Soprattutto in questo periodo importante, durante il quale la conduttrice piemontese ha preso le redini de La […] L'articolo Elisa Isoardi e l’ammissione di Salvini: ...

Migranti - pressing di Salvini sulla Tunisia : “Rimpatri più rapidi - rivedere l’accordo” : Per ora restano in Italia, ma già la prossima settimana buona parte dei 184 tunisini sbarcati venerdì a Lampedusa con 7 barchini, potrebbe tornare a casa. L’obiettivo è la revisione al rialzo dell’accordo bilaterale con la Tunisia per incrementare il numero settimanale dei rimpatri. ...

Conte più amato di Salvini Di Maio cresce. Renzi rottamato : Il Presidente del Consiglio spopola nei consensi, Silvio Berlusconi resta stabile ed è disastro per l'ex segretario del Pd Segui su affaritaliani.it

Sondaggi politici/ Migranti - più di un italiano su due con Salvini : d'accordo il 74% dei 5 Stelle : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui Migranti(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:26:00 GMT)

Migranti e olio - tensione tra Italia e Tunisia. Salvini : "Servono più rimpatri" : Prima l'attacco del M5s all'import di extra vergine a dazi zero. Poi la richiesta del Viminale. Che non trova consensi...

Lega primo partito - Salvini : "Più mi indagano e più mi danno forza " : Matteo Salvini "non vive a pane e sondaggi" ma di certo può dirsi soddisfatto delle ultime rilevazioni che vedono la Lega primo partito. "Non guardo i sondaggi, ma sono contento dell'affetto che gli ...

Sondaggi politici/ Migranti - con Salvini oltre il 50% degli italiani : "Più mi attaccano più mi danno forza" : Sondaggi politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui Migranti(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:22:00 GMT)

Migranti - la linea dura di Salvini piace agli italiani : più di uno su due dice sì ai porti chiusi : La linea dura del governo sui Migranti paga in termini elettorali. Il caso della Diciotti , che questa estate ha conquistato l'attenzione di tutti i giornali, non solo in Italia,, con la decisione di ...

Governo - Padellaro : “Salvini batte la grancassa ogni giorno - ma asse Tria-Moavero-Conte funziona di più” : “Salvini è il leader sul piano della comunicazione, ma la sostanza è un’altra. L’asse Tria-Moavero-Conte funziona di più sulle cose da fare”. A dirlo è il fondatore ed ex direttore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. “Sin qui i provvedimenti adottati dal Governo sono stati portati avanti dal M5s” ha aggiunto Paolo Mieli. “Questo esecutivo verrà ...

Salvini SULLA COPERTINA DEL TIME/ Ultime notizie “Il politico più influente del paese - e la Lega vola” : SALVINI in COPERTINA sul TIME “Nuovo volto dell’Europa”. UlTIME notizie: “Lo zar che punta a disfare l’Unione Europea". Prima pagina per il vice presidente del consiglio(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 09:01:00 GMT)