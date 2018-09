Salvini | manovra | rispetteremo tutti impegni | anche con italiani

Manovra - Salvini : al lavoro per riforme : 21.48 Manovra, Salvini: al lavoro per riforme "Bello e proficuo lavoro, per far crescere l'economia italiana, senza regali alla Renzi, rispettando gli impegni presi con tutti, a partire da quelli con gli italiani, su tasse, pensioni, reddito di cittadinanza e maggiori posti di lavoro". Lo ...