Salute | OMS | fare di più per la parità di genere

Salute - OMS : in Europa troppi uomini muoiono giovani per cause prevenibili : Il primo studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che si occupa della Salute e del benessere maschile nei 53 Paesi della regione europea dell’Oms, presentato a Roma ai delegati dell’organo decisionale dell’Oms Europa, che inizia la sua 68ª riunione oggi nella Capitale, ha rilevato che gli uomini europei vivono più a lungo e più in Salute, ma ancora troppi muoiono per cause che possono essere prevenute. Circa ...

Sanità : al via a Roma la riunione Oms Europa - presenti 53 ministri della Salute : Si è aperta questa mattina a Roma la 68esima riunione del Comitato Oms Europa, alla presenza di 53 ministri della Sanità pubblica dell’area europea. presenti anche il ministro della Salute, Giulia Grillo, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’apertura ufficiale dell’evento, per la prima volta in Italia, prevede gli interventi del primo ministro italiano, della Principessa Mary di Danimarca e del direttore generale ...

Salute - OMS : europei fra i più soddisfatti al mondo - resta disomogeneità : Un Vecchio Continente soddisfatto per la propria Salute, anche se non in modo uniforme. La percezione che i cittadini europei hanno della loro Salute, del loro benessere e della soddisfazione rispetto alle proprie condizioni di vita è al di sopra di quella in molte altre aree del mondo. E i dati mostrano che in media gli europei vivono un anno di più rispetto a 5 anni fa. Nei 53 Paesi della regione europea dell’Oms – su una scala da ...

Salute - l’OMS lancia l’allarme : gli europei vivono di più ma fumano troppo e sono sovrappeso : L’ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato l’ultimo rapporto sullo stato di Salute degli abitanti del continente, dal quale è emerso che gli europei vivono di più e sono più in Salute, guadagnando un anno di vita negli ultimi cinque anni. Allo stesso tempo il report evidenzia numerose disparità tra i Paesi e all’interno degli stessi, Italia compresa. Il rapporto ha monitorato 53 Paesi in ...

Salute : l’Oms sceglie un centro milanese per lo studio delle malattie degli agricoltori : Tra i 73 centri di collaborazione riconosciuti in tutto il mondo, solo 40 sono stati riconfermati dall’Organizzazione Mondiale della Sanita’ come centri di collaborazione attiva in ambito di Medicina del Lavoro: l’International Centre for Rural Health (centro Internazionale di Medicina Rurale) dell’ASST Santi Paolo e Carlo di Milano e’ uno di questi. Si tratta di un traguardo importante per Claudio Colosio, ...