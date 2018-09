Salute | basse dosi giornaliere di aspirina non riducono il rischio infarto e ictus

meteoweb.eu

: Interesse ed entusiasmo per la frutta essiccata che fa bene alla salute! Niente zuccheri, additivi, conservanti..… - PodereColombara : Interesse ed entusiasmo per la frutta essiccata che fa bene alla salute! Niente zuccheri, additivi, conservanti..… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Secondo una ricerca condotta dal National Institute on Ageing negli Stati Uniti, il consumo giornaliero dinon ridurrebbe il, e invece aumenterebbe “significativamente” ildi sanguinamento, in particolare nel tratto gastrointestinale e nel cervello. I ricercatori hanno studiato 19.114 persone anziane, 16.703 in Australia e 2.411 negli Stati Uniti: i partecipanti allo studio sono stati seguiti per circa 4.7 anni. Tra le persone che hanno assunto, il 90,3% è rimasto in vita alla fine del trattamento senza invalidità fisica persistente o demenza, rispetto al 90,5% di coloro che hanno assunto un placebo. Il gruppo che assumevaha mostrato un aumentatodi morte rispetto al gruppo placebo: è deceduto il 5,9% dei partecipanti che assumevacontro il 5,2% che assumeva un placebo. Si è inoltre osservato che ...