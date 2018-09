Salute | “aspettando Crohn” | il corto degli youtuber per informare con ironia

meteoweb.eu

(Di lunedì 17 settembre 2018) Il lato positivo? Avere “uno splendido piano di fuga” da impegni e responsabilità. Momento di confidenze fra amici, Matteo si apre e racconta cosa lo tormenta da un po’: ha la malattia di Crohn, patologia infiammatoria intestinale che in Italia conta ogni anno circa 8 mila nuovi casi. Raccontaspasmi che lo colgono all’improvviso, dell’impatto sulla sua vita quotidiana. Gli amici ci pensano un po’, non hanno dubbi: è la scusa perfetta. “Sei libero“, gli dicono. Per Matteo si apre un mondo: da lì in poi è tutto un “mi dispiace, ho il Crohn” per scansare gli obblighi, dai più banali a quelli ben più importanti, in un crescendo di situazioni assurde in cui basta pronunciare il nome della malattia per farsi salvare in tempo per non precipitare dall’ultimo piano di un grattacielo. Finché una ragazza nella sua stessa ...