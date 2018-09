Romolo + Giuly | Beatrice Arnera a Blogo | Vogliamo farvi ridere VIDEO

Francesco Pannofino a DM : «In Romolo+Giuly cerco di portare più ‘fregna’ a Roma. Ho nostalgia dei tempi di Boris» : Francesco Pannofino Francesco Pannofino scende in politica. Ma solo per la finzione scenica. In Romolo+Giuly, la nuova serie tv targata Fox e in onda sul canale 112 di Sky da stasera, l’attore e doppiatore interpreterà Edoardo Pederzoli, un improbabile Presidente della Regione Lombardia in realtà romano fino al midollo e tifoso sfegatato della Lazio. Il suo personaggio verrà coinvolto nella “guerra mondiale” tra Montacchi e ...

Romolo + Giuly - anticipazioni prima puntata : La guerra mondiale italiana sta per scoppiare: debutta questa sera, 17 settembre 2018, alle 21:15 su Fox (canale 112 di Sky) Romolo + Giuly, nuova produzione italiana targata Fox Networks Group che cerca di bissare il successo di Boris.Le carte in tavola per farcela ci sono tutte: un cast che unisce attori ancora poco noti (come i due protagonisti Alessandro D'Ambrosi e Beatrice Arnera) ad altri, invece, che hanno già schiere di fan (come ...

Romolo+Giuly - la commedia sulle assurdità italiane plasmata dal web : Debutta il 17 settembre su Fox Romolo+Giuly, la nuova produzione originale comica che mette in campo “la prima guerra mondiale italiana“: le divisioni non solo geografiche ma anche culturali fra la fighetta Roma Nord e la coatta Roma Sud sono il pretesto per scatenare scontri a livello nazionale, con Milano e Napoli che si alleano per scalzare una volta per tutte la capitale. E lo spunto nobile di questa assurda lotta di potere, in ...

Romolo + Giuly - la comedy che divide Roma e l’Italia : chi vincerà la guerra? : Romolo + Giuly, la guerra mondiale italiana, la nuova serie comedy di Fox Networks Group Italy, prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions, arriva in prima visione assoluta dal 17 settembre ogni lunedì alle 21.15 su FOX (canale 112 di Sky). Creatori della serie sono Michele Bertini Malgarini (che cura anche la regia), Giulio Carrieri e Alessandro D’Ambrosi, già creatori nel 2016 del ...

Romolo + GIULY/ Al via la serie tv italiana con Fortunato Cerlino. Anticipazioni del 17 settembre 2018 : ROMOLO + GIULY, Anticipazioni del 17 settembre 2018, in prima Tv su Fox. Una lotta politica fra famiglie riaccende le antiche rivalità fra Roma Nord e Sud. (Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 08:00:00 GMT)

Romolo + Giuly : la guerra mondiale italiana - Fox presenta la nuova serie comedy : Romolo + Giuly: la guerra mondiale italiana è la nuova serie comedy di Fox Networks Group Italy, prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e con Zerosix Productions, in arrivo in prima visione assoluta dal 17 settembre 2018 su FOX (canale 112 di Sky su satellite e fibra | canale 313 sul digitale terrestre). Creatori di Romolo+Giuly sono i giovanissimi Giulio Carrieri, Alessandro D’Ambrosi e ...

Francesco Pannofino a Blogo : "Romolo+Giuly come Boris? Paragone impossibile - ma ai giovani piacerà" (VIDEO) : C'è anche Francesco Pannofino nel cast di Romolo + Giuly - La guerra mondiale italiana, la nuova serie targata Fox Networks Group in prima visione assoluta dal 17 settembre alle 21:15 su FOX (canale 112 di Sky). L'attore interpreta Edoardo Pederzoli, presidente della Regione Lombardia, ma in realtà romanissimo e laziale sfegatato. Messo in carica da Massimo Copulati come emanazione del suo potere, Edoardo cerca di favorire la romanizzazione ...

Giorgio Mastrota a Blogo : "Le televendite - Romolo + Giuly su Fox - il no ai reality e il pollicione su Instagram" (VIDEO) : C'è anche Giorgio Mastrota nel cast di Romolo + Giuly - La guerra mondiale italiana, la nuova serie targata Fox Networks Group in prima visione assoluta dal 17 settembre alle 21:15 su FOX (canale 112 di Sky). Il conduttore, che nella fiction interpreta se stesso, nelle scorse settimane è stato oggetto di insulti sui social per un video/promo della serie in cui fa riferimento alla spazzatura di Napoli. In conferenza stampa Mastrota ha ...

«Romolo + Giuly» : la serie sulla «guerra» fra Roma Nord e Roma Sud spiegata ai non romani : Romolo e Giuly - La guerra mondiale italianaRomolo e Giuly - La guerra mondiale italianaRomolo e Giuly - La guerra mondiale italianaRomolo e Giuly - La guerra mondiale italianaRomolo e Giuly - La guerra mondiale italianaRomolo e Giuly - La guerra mondiale italianaRomolo e Giuly - La guerra mondiale italianaRomolo e Giuly - La guerra mondiale italianaPonte Milvio contro Colosseo, mocassini contro infradito, sushi contro amatriciana. C’è ...

Romolo+Giuly : la «guerra» tra Roma e il resto d'Italia : Pedro Armocida In principio c'è stato un cortometraggio per il web molto divertente, Romolo+Giuly, che ironizzava sulle diversità quasi antropologiche tra gli abitanti di Roma Sud e quelli di Roma ...

Giorgio Mastrota a DM : «In Romolo+Giuly sarò mefistofelico. Mi hanno proposto di fare Isola - GF Vip e Pechino - ma non volevo perdere le televendite» : Giorgio Mastrota Il Giorgio Mastrota che non ti aspetti. In Romolo + Giuly, la nuova serie tv in onda su Fox da lunedì 17 settembre, il conduttore tv e “re del materasso in offerta” ha interpretato se stesso con sarcasmo, indossando i panni di un alter ego perfido e senza scrupoli. Un ruolo chiaramente dissacratorio, che però – alla vigilia della messa in onda e alla visione di alcuni promo – non tutti hanno capito. Ai ...

Romolo+Giuly è la guerra tra fighetti e coatti con Fortunato Cerlino e Giorgio Mastrota : la presentazione della serie : presentazione ufficiale per Romolo+Giuly che dal 17 settembre andrà in onda su Fox e sulla quale oggi si è alzato il sipario in attesa del debutto in tv. Fortunato Cerlino di Gomorra e Giorgio Mastrota (nel ruolo di sé stesso) sono solo due dei protagonisti della serie che andrà in onda in prima serata con un episodio a settimana e con la guerra tra fighetti e coatti di Roma Nord e Roma Sud. Romolo+Giuly è nata proprio per mettere in ...

Romolo + Giuly all'amatriciana : "Chi prende sul serio questa operazione non ha capito nulla. È satira surreale, fantasy comico. Come Il trono di spade con dentro Don Camillo e Peppone". Così Alessandro Saba, Vice President ...