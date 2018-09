Romina Carrisi | la ' sconcertante' rivelazione | come la chiamano in famiglia Al Bano

“Il vero motivo”. Lo dice solo adesso - Romina Power : perché è tornata (a cantare) con Al Bano Carrisi : Una chiacchierata fiume, come poche volte ha fatto nella sua vita in un salotto televisivo. Romina Power a Domenica In, ospite di Mara Venier, si è raccontata a cuore aperto. Lo ha fatto partendo dagli ultimi lieti eventi della sua vita come la nascita del nipotino Kay, il figlio di Cristel Carrisi nato a Zagabria qualche mese fa: “Avevo ansia di vederlo e sono arrivata 3 settimane prima che nascesse, lo aspettavo, adoro essere nonna ...

Romina Power / Al Bano e il dolore per Ylenia Carrisi (Domenica In) : Romina Power, sembra abbia convinto davvero Al Bano Carrisi, suo ex marito, a non ritirarsi dalle scene. Ne parlerà probabilmente nel salotto di Mara Venier su Rai 1. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 06:12:00 GMT)

Verissimo - Cristel Carrisi su Al Bano e Romina : “Bello vederli sereni” : Al Bano a Verissimo con Cristel Carrisi smentisce le voci sul suo ritiro La nuova stagione di Verissimo è partita alla grande: Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto Al Bano e Cristel Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco ha smentito categoricamente le voci sul suo ritiro, smentendo anche le sue parole affidate qualche giorno fa ai microfoni di Mattino Cinque. Il 31 dicembre 2018 farà un ultimo concerto a Zakopane, città della Polonia ...

“Uno spreco”. Cristel Carrisi - il pensiero su mamma e papà : cosa dice di Al Bano e Romina Power : Fare infuriare Al Bano Carrisi ormai sembra alquanto facile. Questa settimana il Leone di Cellino San Marco è stato sulle prime pagine dei giornali per tre giorni consecutivi: prima l’annuncio del ritiro dalle scene musicali, poi la smentita. E così Al Bano Carrisi ha sottolineato come sì, ci sarà una pausa a partire dal 1 gennaio 2019: “Ma solo di tre mesi. Devo revisionare le mie corde vocali. Non è un ritiro. Mi sono stancato di ...

Albano a Verissimo con la figlia Cristel Carrisi : le parole su Romina e Loredana : Verissimo ospiti Albano e Cristel Carrisi: cosa hanno detto padre e figlia Albano Carrisi è tornato in tv. Questa volta con la figlia Cristel, che lo ha reso nonno da poco. I due sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 15 settembre. Il cantante di Cellino […] L'articolo Albano a Verissimo con la figlia Cristel Carrisi: le parole su Romina e Loredana proviene da Gossip e Tv.

Ylenia Carrisi - la testimonianza shock di un suo amico! Albano e Romina nei guai! : Si è tanto parlato in questi anni della scomparsa di Ylenia Carrisi. In queste ore però un’amico della giovane ha rivelato una verità sconcertante che getta fango sulla famiglia dei cantanti. Il testimone snocciola un retroscena inedito, l’altra faccia della medaglia! Sentite le sue parole agghiaccianti! La scomparsa di Ylenia Carrisi: verità o bufala? Le dichiarazioni sconcertanti di un suo amico! Incredibile! Ylenia Carrisi è viva ...

Romina Power contro il gossip/ “Sono nauseata!” - il ritorno con Al Bano Carrisi? Solo con un CD di inediti! : Romina Power si sente disgustata ed infastidita dal gossip; il nome dell’ex moglie di Al Bano Carrisi, è tornato in pista affiancato proprio al cantante di Cellino San Marco.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:06:00 GMT)

YLENIA CARRISI - LA FIGLIA DI AL BANO E Romina È VIVA?/ Le speranze : “Ho sognato il suo ritorno” : ROMINA Power e la scomparsa della FIGLIA YLENIA CARRISI: “Forse ha perso la memoria o è nascosta”. L'ex moglie di Al BANO continua a credere che non sia morta. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:45:00 GMT)

'Ha perso la memoria e...' - ecco cosa svela Romina Power sulla scomparsa di Ylenia Carrisi : FUNWEEK.IT - Da qualche settimana a questa parte si rincorrono le voci che Ylenia Carrisi, scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans, sia in realtà viva e vegeta e che si trovi probabilmente...

Romina Carrisi è dimagrita per intolleranza al nichel e mangia solo riso e zucchine lesse : Inizialmente si pensava che si fosse sottoposta a una dieta ferrea, ma in realtà, quando il dimagrimento è sembrato ai suoi follower leggermente eccessivo, qualcuno ha cominciato a preoccuparsene. Così Romina Carrisi, figlia della leggendaria coppia Albano e Romina, ha rivelato sui social il problema che l'affliggeva.La giovane ha infatti scoperto di avere l'intolleranza al nichel, un elemento contenuto in pressoché tutti gli alimenti (in ...

Romina Carrisi dimagrita per problemi di salute : La figlia di Al Bano ha scoperto di essere intollerante al nichel ed è costretta a seguire un rigido regime alimentare

AL BANO CARRISI TERRORIZZA Romina POWER/ La ex moglie si spaventa - lui si arrampica sui tralicci delle luci : Al BANO CARRISI spaventa ROMINA POWER durante il loro ultimo concerto. Il cantante si arrampica sul palco e spaventa l'ex moglie e il pubblico che urla "Scendi"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 09:17:00 GMT)

Romina Carrisi DIMAGRITA PAUROSAMENTE/ Problemi di salute per la figlia di Al Bano e Romina Power : Romina CARRISI, figlia di Al Bano e Romina Power, è apparsa visibilmente DIMAGRITA. "Sono intollerante al nichel", ha rivelato sui social, mentre oggi è in procinto di...(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 23:04:00 GMT)

Al Bano Carrisi spaventa Romina Power/ Video - il cantante si arrampica sul palco durante il concerto : "Scendi" : Al Bano Carrisi spaventa Romina Power durante il loro ultimo concerto. Il cantante si arrampica sul palco e spaventa l'ex moglie e il pubblico che urla "Scendi"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:25:00 GMT)