Roma | trovato cadavere sul lungomare di Anzio | si indaga per omicidio

Como - trovato un 'tesoretto' di 300 monete d'oro Romane : 'Scoperta epocale' : Un 'tesoretto' di estremo valore è stato scovato a Como. Non induca in errore la zona: non si tratta del famigerato 'bottino' della Lega del valore di 49 milioni di euro di cui sono a caccia i pm. Ben altra è la scoperta: 300 monete d'oro d'epoca romana [VIDEO] conservate intatte, sono affiorate mercoledì scorso durante alcuni lavori di scavo per realizzare palazzine. Ieri, il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, durante la conferenza ...

Roma. Cadavere di un uomo trovato nel fiume Tevere : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a Roma nel fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Milvio e

Roma - uomo trovato morto in casa : Roma, 3 set., AdnKronos, - Un uomo, ucraino di 48 anni, è stato trovato morto dai carabinieri, nella notte tra sabato e domenica, nel suo appartamento in via Alessandro Solivetti a Roma. L'uomo era a ...

George Clooney choc alla festa a Roma : lo scenografo Glauco Trasselli trovato morto in bagno : Lo scenografo Glauco Trasselli è stato trovato morto la notte tra il 25 e 26 agosto in un bagno di un locale a Colle Oppio, a Roma, dove si stava svolgendo la festa fra gli addetti ai...

