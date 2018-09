Roma | Totti e De Rossi al funerale di Maria Sensi

Maria Sensi è morta/ Addio alla moglie dell'ex presidente della Roma. Totti : "ti porterò nel cuore" : E' morta Maria Sensi, moglie dell'ex presidente della Roma, Franco: aveva 75 anni, l'annuncio da parte della figlia Rosella. I messaggi di Totti e De Rossi.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 08:40:00 GMT)

Roma - Totti un capitano in difesa : Mediaticamente, niente da dire. Il club giallorsso, dopo la falsa partenza in campionato, cala l'asso. E schiera in campo , davanti alla telecamera, Francesco Totti che, come ha scritto la Sud nel ...

"La Roma è forte" - parla Totti. : ... diventerebbe il ds più forte del mondo, quindi bisogna vedere i fatti, parlerà il campo. La squadra è forte e può vincere". Totti prende poi le difese dell'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco,...

Roma - Totti : "La Juventus fa un campionato a parte" : Il dirigente ed ex capitano giallorosso analizza con lucidità il momento dei suoi, frenando la fame di vittoria dei tifosi: ''Il nostro obiettivo è raggiungere la zona Champions''

Roma - Totti/ "Difficile migliorarsi" - poi commenta le polemiche aperte da Schick e Kluivert : Roma, parla il dirigente Francesco Totti "Difficile migliorarsi, la Juventus fa un campionato a parte". L’intervista del Pupone ai microfoni di Radio Roma(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:02:00 GMT)

Totti spegne i sogni di gloria della Roma : 'La Juve fa un campionato a parte' : Punteggio pieno e "mini fuga" per la Juve, 4 punti in tre partite per la Roma. Ma per Francesco Totti, ex capitano e oggi dirigente giallorosso, i rapporti di forza resteranno tali anche durante tutta ...

Roma - la resa di Totti : “La Juve fa un campionato a parte - noi puntiamo al secondo posto” : Intervistato da Roma Radio, Francesco Totti si è prestato alle domande sui temi più caldi inerenti l’inizio stentato della stagione giallorossa: “Questo è un momento particolare. Nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione. Il campionato è lungo, bisogna essere realisti. La Juve fa un campionato a parte. Noi facciamo il campionato con Milan, Inter, Napoli e Lazio. Facciamo un altro campionato, la Juve è fuori ...

Totti schietto e sincero : “dopo 3 partite impossibile giudicare la Roma. Ritiro? Sarebbe stato meglio non fermarsi…” : Francesco Totti difende la sua Roma dopo un inizio di campionato tutt’altro che positivo: il dirigente giallorosso fissa gli obiettivi della stagione, commenta le decisioni di mercato e svela un retroscena in merito al suo ritiro Niente più numero 10 e fascia da capitano al braccio, ma Francesco Totti continua a difendere i colori della sua Roma in giacca e cravatta, l’abbigliamento che più si addice al ruolo da dirigente che ...

Roma - Totti : 'La Juventus è fuori concorso. Basta alle voci extra Trigoria' : 'È un momento particolare perché nessuno si sarebbe aspettato questo inizio di stagione. Un inizio di stagione in cui abbiamo giocato tre partite e non si può dire dopo tre partite di chi sia la colpa.

Cafu : "Milan-Roma - sognate. Totti e Maldini - che fate in cravatta?" : La linea che divide i sognatori dagli illusi è sottile. Marcos Evangelista de Moraes, al secolo Cafu, la percorre con la stessa sicurezza che esibiva sulla fascia destra, accelerando con le maglie di ...

Totti - Roma e il Real Madrid : 'Per Florentino Perez feci un autografo particolare' : Ha venduto dei giocatori, ne ha comprati altri e, nonostante Ronaldo è uno dei più forti al mondo, restano i campioni e una squadra da rispettare". Champions League, tutti i video Guarda tutti i ...