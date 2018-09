Roma | corruzione nell' assegnazione di case popolari | sei arresti

Roma - corruzione in assegnazione case popolari : 6 arresti - anche dipendente del Comune : corruzione nell'assegnazione delle case popolari a Roma. Sei persone sono finite agli arresti domiciliati a Roma nell'ambito di un'indagine della polizia e della polizia locale sulla corruzione nell'...

Mafia capitale - Pignatone : ‘Non è il primo problema di Roma. Più gravi corruzione e reati contro pubblica amministrazione’ : “Non penso che la Mafia sia il primo problema di Roma. Sono i reati contro la pubblica amministrazione e l’economia. Sono le corruzioni, le turbative d’asta, le bancarotte, le frodi multimilionarie. Mafia capitale è solo un tassello di un mosaico molto più grande e complicato”. Parola di Giuseppe Pignatone, il procuratore capo della capitale nel day after della sentenza d’Appello del processo al Monto di Mezzo. I magistrati ...

Romania in piazza contro la corruzione : in migliaia rientrano dall’estero. Ed è crisi istituzionale governo-capo dello Stato : In migliaia sono rientrati a Bucarest dall’estero solo per scendere in piazza, assieme ai loro connazionali. Perché il licenziamento da parte dell’esecutivo, avallato dalla Corte Costituzionale, della procuratrice anticorruzione Laura Codruta Kovesi, simbolo della lotta alle tangenti, è Stato percepito come la volontà della classe politica di proteggersi dalle indagini. Ma quando la polizia si è ritrovata in piazza tra i ...

Romania - manifestazioni contro la corruzione : La Romania è scesa in piazza. Miglia di persone si sono riversate nelle strade di Bucarest per protestare contro la corruzione e i salari bassi. Almeno settemila manifestanti hanno protestato per le vie della capitale puntando il dito contro il governo che a loro dire sta cercando di indebolire il potere della magistratura. I manifestanti sono in gran parte lavoratori che sono andati all'estero e che sono tornati in Romania.In coro chiedono le ...

Corruzione : idoneità sanitaria ai ristoranti in cambio di soldi - 11 indagati a Roma : Undici persone iscritte nel registro degli indagati, accusate di associazione a delinquere, Corruzione e concussione. Per quattro di loro, tra cui due funzionari Asl, sono scattate le misure ...

Metro C Roma - truffa - corruzione e falso : in 25 rischiano processo - tra loro Improta - Alemanno e Incalza. “Rubati 320 milioni” : Sono in 25 a rischiare il processo per i reati che vanno dalla truffa (per 320 milioni) alla corruzione e al falso. La Procura di Roma ha chiuso le indagini relative ai lavori legati alla Metro C di Roma. Tra gli indagati anche l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, l’ex assessore alla Mobilità Antonello Aurigemma (giunta Alemanno), l’ex assessore alla Mobilità Guido Improta (giunta Marino), l’ex dirigente del ministero delle ...