Sei persone sono finite aglidomiciliari anell'ambito di un' indagine della polizia e della polizia locale sulla corruzione nell'di alloggie locali commerciali dell'Ater. Tra le accuse:corruzione per atti contrari a doveri d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico. Tra gli arrestati un funzionario e un dipendente Ater e un dipendente del Comune di. Per gli inquirenti avrebbero creato un canale parallelo per l'di alloggi Ater.(Di lunedì 17 settembre 2018)