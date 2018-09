Roberto Bressan | il portiere degli ‘Insuperabili’

romadailynews

(Di lunedì 17 settembre 2018) Roma Daily News ha intervistato“Insuperabili”. La sua storia ed i suoi record sono fonte di ispirazione per molti ragazzi affetti da invalidità che, grazie a lui ed alle sue parate, si sono avvicinati al mondo del calcio. Ciao, grazie per esserti prestato a questa intervista. Grazie a te Tommaso. Dunque, raccontaci un po’ la tua storia. Certamente. Sono affetto da una invalidità ai piedi, che inizialmente mi causava problemi relazionali e non solo. Poi, grazie al calcio, ho avuto la mia rivincita su molti scettici. La mia storia con il pallone comincia il 17 Maggio del 2001, quando dopo la scuola ho lentamente cominciato a trascrivere su un quaderno le gare che ho giocato. Da quel giorno non avrei mai pensato di giocare quasi quattromila partite. Piano piano, grazie ai social, ho scoperto vari mondi ed ho iniziato a giocare in vari ...