Rivelati i personaggi di Sabrina su Netflix | nuove immagini e descrizioni ufficiali dei

Mortal Kombat : Rivelati diversi personaggi che parteciperanno al film sul videogioco : Il cinema tratto dai videogiochi è sempre stato molto criticato, spesso e volentieri infatti regalava prodotti non all'altezza dell'opera da cui erano scaturiti, saremo sicuramente tutti d'accordo con questo.Mortal Kombat come saprete sta per tornare sul grande schermo dopo quel film del 1995 che spopolò all'epoca galvanizzando fan ed appassionati. Ebbene, Warner Bros. ha confermato che il film si farà, ma non abbiamo ancora una data. Se non ...