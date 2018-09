Rimini | cacciatore disattento ferisce un ciclista al volto

Blastingnews

(Di martedì 18 settembre 2018) La stagione della caccia si era aperta da poche ore quando è accaduto l’incidente: un pallino vagante ha colpito vicino all’occhio, fortunatamente non in modo grave e solo di striscio, unche con un amico percorreva la ciclabile del Marecchia, in prossimità di Santarcangelo di Romagna, provincia di. I carabinieri della Forestale stanno ancora ricostruendo i fatti e sono riusciti a parlare con il ragazzo ferito solo ieri sera. La telefonata di allerta al 112 era arrivata in mattinata, da parte deltestimone dell’accaduto. Secondo la sua versione l’amico sarebbe stato raggiunto da qualcosa che poteva essere un pallino vagante di un. I residenti: ‘Spari sotto casa’ Nella zona non è infatti raro trovare cacciatori all'azione, anzi, per i residenti è un vero proprio incubo, per il rumore e per la pericolosità. Anche gli ambientalisti sono in allerta da ...