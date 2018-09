Rifondare il Pd | la risposta di Zingaretti a Orfini e i sospetti su Renzi

Blastingnews

: RT @RafGrasso: Il problema non è sciogliere e rifondare, basta constatare che, dopo 'una delle peggiori sconfitte di sempre', #Orfini è anc… - di_nica : RT @RafGrasso: Il problema non è sciogliere e rifondare, basta constatare che, dopo 'una delle peggiori sconfitte di sempre', #Orfini è anc… - gianfrancosan13 : @fattoquotidiano In risposta a Orfini Supponiamo che il PD, sia veramente da rifondare e lo statuto da stracciare.… - maybluesky53 : RT @RafGrasso: Il problema non è sciogliere e rifondare, basta constatare che, dopo 'una delle peggiori sconfitte di sempre', #Orfini è anc… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Il congresso del Partito Democratico si terra', come era stato più volte dichiarato dai dirigenti Dem, prima delle elezioni Europee in programma nel maggio 2019. A ribadire quella che per lui sembra quasi una certezza è Nicola, governatore del Lazio e, soprattutto, al momento unico candidato alle primarie per la segreteria Pd VIDEO.risponde, anche se indirettamente, alla provocazione lanciata ieri dal presidente Matteoil quale, dal palco della manifestazione romana Left wing, aveva parlato della necessita' non solo di cambiare nome al Pd, ma di scioglierlo e rifondarlo scrivendo anche un nuovo statuto che coinvolga anche la cosiddetta ‘societa' civile’. Il ruolo die idiIl sospetto di, e di molti addetti ai lavori, è che lo scopo disia solo quello di rinviare la data del congresso a dopo le ...