Resolution 808 | per la prima volta in Italia

(Di lunedì 17 settembre 2018)808 di Martino Lombezzi e Jorie Horsthuis A 25 anni dall’istituzione del Tribunale Penale Internazionale sui Crimini di Guerra in ex-Jugoslavia il IX Festival della Diplomazia porta per lail, la mostra con foto e documenti inediti Dal 18 ottobre al 9 novembre 2018, Officine Fotografiche, Via Giuseppe Libetta, 1 – Roma Ingresso gratuito. Il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) viene istituito nel 1993 con la risoluzione 808 del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Nel novembre 2017 viene emessa l’ultima sentenza: ergastolo a Ratko Mladic, ex comandante dell’esercito serbo bosniaco, accusato di genocidio e crimini contro l’umanità per il massacro di Srebrenica e molti altri crimini di guerra commessi dalle sue truppe durante la guerra del 1992-1995, arrestato dalle autorità serbe nel 2011 dopo sedici anni di ...