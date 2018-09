Rese ed errori | l’atteggiamento di Vettel è da perdente

sportfair

(Di lunedì 17 settembre 2018) La resa incondizionata didurante il Gp di Singapore non lascia spazio a dubbi, con questo comportamento il Mondiale resterà a lungo utopia Così non va, il modo per vincere il titolo mondiale non è certamente quello messo in mostra dae la Ferrari, costretti ad alzare bandiera bianca anche a Singapore. Photo4/LaPresse Se Hamilton non sbaglia un colpo, la pressione sta giocando un brutto scherzo a Seb, autore di una serie diche difficilmente gli permetteranno di centrare la quinta corona iridata della sua carriera. Impazienza, distrazione e fretta: sono questi i nemici contro cui sta lottando il tedesco in questa annata dove, pure avendo la macchina più veloce, paga 40 punti di svantaggio dal suo rivale diretto. A monoposto invertite, il Mondiale sarebbe già bello e chiuso, con Hamilton che difficilmente avrebbe regalato atutti quei passaggi a vuoto ...