Renzi : “Non molliamo” : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Stiamo per entrare in un autunno ricco di cose da fare insieme: non stupitevi se tornano ad attaccarci. Siamo più forti dei loro attacchi”. Lo scrive nella enews, assicurando: “Non molliamo”. “Tutte le volte che torno a girare tra la gente e c’è qualche riscontro positivo, in termini di partecipazione e di affetto – continua – , ripartono gli articoli sui ...

Vaccini - LoRenzin vs Taverna : “Suo ragionamento è incredibile : i suoi figli sono vaccinati ma degli altri non le importa” : “Paola Taverna ha annunciato che non parlerà più di Vaccini e che ha vaccinato il figlio? Evidentemente nel M5s non ha prevalso la sua linea, che è No Vax mascherata da libertà vaccinale, ma, al momento, quella governativa”. sono le parole dell’ex ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenuta a “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. La deputata di Civica e Popolare definisce “incredibile” il ragionamento della vicepresidente del ...

Pd - Martina replica a Orfini e Calenda : “non ci sciogliamo - Congresso nel 2019”/ Renzi “basta col fuoco amico” : Orfini, "sciogliamo e rifondiamo il Pd": ultime notizie, proposta choc del presidente del Partito Democratico. La replica di Martina, "primarie nel gennaio 2019" e l'invito a cena di Calenda(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 19:50:00 GMT)

Calenda invita a Renzi - Minniti e Gentiloni 'Impediamo sottomissione Pd ai 5s'. L ex segretario 'Non temo il Congresso' : Scrive Da Empoli, uno dei consiglieri di Renzi, su Twitter: 'La Storia non sarà clemente con i quattro leader del Pd, Renzi, Gentiloni, Calenda, Minniti che condividono la stessa linea politica se ...

L'orgoglio di Renzi : 'Sbarchi diminuiti grazie a Minniti - non a Salvini' : Agenzia Vista, Piemonte VdA, 15 settembre 2018 Matteo Renzi dal palco della festa PD di Torino commenta la politica di gestione dei migranti del suo governo rispetto a quello attuale. Courtesy...

Davvero Renzi Non ha ricevuto nemmeno un voto di fiducia da Berlusconi? : Ma un legame politico, in passato, tra l'esecutivo Renzi e l'area politica vicina a Silvio Berlusconi è innegabile. Il patto del Nazareno da un lato e dall'altro il contributo parlamentare dei ...

Pd - Renzi : io non mollo un centimetro - mio posto è qui nel partito : Torino, 14 set., askanews, - 'Io non mollo di un centimetro. Il mio posto è qui assieme a voi per combattere per la civiltà'. Così l'ex segretario del Pd Matteo Renzi alla festa dell'Unità di Torino. '...

Calenda : "Renzi? Un pezzo di storia - non il futuro. Il Pd parla solo a se stesso - è una parabola in discesa" : Matteo Renzi è "un pezzo di storia" del Pd ma, per quanto potrà continuare a dare un contributo al partito deve avere la consapevolezza "di far parte di una squadra di cui non è più il capitano". Lo ha detto Carlo Calenda nel corso del suo intervento a L'Aria Che Tira. Il futuro del Pd? Per l'ex ministro dello Sviluppo economico "non è il Pd. Il futuro dei progressisti è una formazione nuova".Il Partito ...

Barbara Palombelli a DM : «Darò spazio anche ai populisti. Ho iniziato con Renzi perchè non parlava da tanto e poi Salvini non era disponibile» : Barbara Palombelli A Stasera Italia “ci sarà spazio per tutti“. Barbara Palombelli non si sente «anti-populista», sebbene l’edizione del talk show da lei condotta abbia segnato un evidente cambiamento di passo rispetto ai precedenti toni dell’access di Rete4. La giornalista capitolina approfondisce l’attualità politica ogni sera dalle 20.30, dividendosi anche però tra Forum e Lo Sportello. “E’ una ...

Rete4 completamente rinnovata dopo 19 anni : attualità e informazione ma non solo. Pier Silvio Berlusconi : “Spero di avere il documentario di Renzi - lo stimo” : La nuova Rete 4 ha preso ufficialmente il via con l’arrivo del nuovo logo, dopo diciannove anni, nel corso di “Stasera Italia“. Proprio il programma condotto da Barbara Palombelli è partito con un sorprendente testa a testa prima con “In Onda” e poi con “Otto e mezzo”, riuscendo in alcuni giorni a spuntarla nella sfida auditel. “Vincere o perdere non è un concetto che voglio far passare, la gara la ...

Renzi : “Governo M5s-Lega molto più compatto di quel che si pensi - nessuno li schioda. Ma non si libereranno di noi” : “Il governo M5s-Lega è molto più compatto di quello che si pensi. Litigano tutti i giorni, causeranno una crisi economica, ma nessuno li schioda“. In compenso “non si libereranno di noi. Manca il governo, non l’opposizione. Urlo con forza che con questi non solo non facciamo un governo, ma facciamo opposizione dura”. Matteo Renzi, ospite a Circo Massimo su Radio Capital, torna ad attaccare l’esecutivo pentastellato ...

Rete4 - Piersilvio Berlusconi : «Attualità e informazione come pilastri. Ma Il Segreto e Tempesta d’Amore non si toccano. Stimo Renzi - mi piacerebbe avere il suo documentario» : Rete4, Piersilvio Berlusconi con i volti del canale “Non vogliamo fare una all news popolare, ma una rete generalista che contenga tutte le dimensioni della realtà“. Sebastiano Lombardi tiene a precisarlo. Alla presentazione della nuova Rete4, il direttore del canale ha subito messo in chiaro che l’obiettivo della programmazione sarà la polifonia. E Piersilvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset, gli ha dato man forte. ...

