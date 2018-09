: #Fico: omicidio #Regeni unico tema dell'incontro con Al Sisi, no a tempi biblici. Il presidente della Camera: sono… - RaiNews : #Fico: omicidio #Regeni unico tema dell'incontro con Al Sisi, no a tempi biblici. Il presidente della Camera: sono… - petergomezblog : Regeni, Fico ad Al Sisi: “Siamo a punto di stallo Bene le parole, ma adesso devono seguire i fatti” - repubblica : #Regeni, #Fico ad Al Sisi: 'Rapporti tesi finché non scopriremo la verità' -

Il presidente egiziano alassicura al presidente della Camera Fico, in visita al Cairo, "il desiderio dell'Egitto di giungere alla verità sul caso". Alafferma di aver dato "istruzioni per eliminare ogni ostacolo alle inchieste in corso, al fine di risolvere il caso e consegnare i criminali alla giustizia". Il giovane ricercatore italiano fu ritrovato ucciso al Cairo nel febbraio 2016, dopo aver subito sevizie e torture.(Di lunedì 17 settembre 2018)