: Unico tema al centro dell'incontro con il presidente egiziano Al-Sisi è stata la verità sul sequestro, la tortura e… - Roberto_Fico : Unico tema al centro dell'incontro con il presidente egiziano Al-Sisi è stata la verità sul sequestro, la tortura e… - SkyTG24 : Il capo del parlamento egiziano a Fico: 'Caso Regeni è prioritario' - petergomezblog : Regeni, Fico ad Al Sisi: “Siamo a punto di stallo Bene le parole, ma adesso devono seguire i fatti” -

"Spero ci siano soluzioni immediate e che inizi un" sull'uccisione di Giulio,ha detto il presidente della Camera, in visita in Egitto per il caso del giovane ricercatore italiano. Dopo l'incontro con il presidente al Sisi, "la garanzia sono i fatti, non le parole",afferma."La procura di Roma sta facendo un lavoro eccezionale,ha consegnato il fascicolo mesi fa al Cairo"."Ho ricordato al presidente cheè stato sequestrato, torturato e ucciso non certo da cittadini".(Di lunedì 17 settembre 2018)