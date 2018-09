Regeni | Fico da Al-Sisi in Egitto | Ora servono fatti Ultime notizie

Caso Regeni - Fico ad Al-Sisi : non arretreremo mai sulla verità : "Ci ho tenuto molto a dire al presidente Al-Sisi che questo è il punto all'ordine del giorno", dell'"opinione pubblica italiana", della "famiglia Regeni": "questo è il punto dello Stato italiano e non ...

Regeni - Al Sisi rassicura Fico : 'Istruzioni per eliminare ostacoli' : Sul caso Regeni, il presidente egiziano Al Sisi ha affermato "di aver dato istruzioni per eliminare ogni ostacolo alle inchieste in corso per risolvere il caso, giungere ai criminali e consegnarli ...

Caso Regeni - Fico ad Al Sisi : "Vogliamo passi avanti in tempi brevi" - : "Sono qui perché siamo a punto di stallo", ha detto il presidente della Camera incontrando al Cairo il capo di Stato egiziano. Ha spinto perché "ci siano soluzioni immediate e inizi un vero processo". ...

Fico al Cairo vede Al-Sisi e chiede verità su Regeni : Roma, 17 set., askanews, - Nell'incontro tra il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente egiziano Al-Sisi 'c'è stato un solo un punto all'ordine del giorno, la questione di Giulio Regeni', ...

Regeni - Fico a Il Cairo : Al Sisi “morto 2 volte per depistaggi”/ Presidente Camera : ”tesi rapporti con Egitto” : Giulio Regeni, Roberto Fico in missione a Il Cairo: "Al Sisi dice che il giovane è morto 2 volte per colpa dei depistaggi". Indagini in stallo, Presidente Camera: "con Egitto rapporti tesi"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Regeni - Fico in Egitto : "Adesso servono i fatti" : Al Sisi "mi ha assicurato che è una priorità per l'Egitto fare luce" sulla vicenda di Giulio Regeni , "però allo stesso tempo io sono stato molto chiaro nel dire che adesso servono i fatti, serve una ...

Caso Regeni - Fico al Cairo : “Si vada a processo in tempi rapidi. Le parole non bastano più” : Il presidente della Camera Roberto Fico ha incontrato al Cairo il Capo dello Stato Abdel Fattah Al Sisi per ribadire la necessità di iniziare un processo per il Caso Giulio Regeni. "Ho appena finito l’incontro con il presidente egiziano e c'è stato solo un punto all’ordine del giorno: la questione di Regeni".Continua a leggere

Caso Regeni - Fico in Egitto : "Adesso servono i fatti" : 17 settembre 2018 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha ribadito al Presidente dell'Egitto Abdel Fattah Al-Sisi che l'Italia ha bisogno di risposte sul Caso di Giulio Regeni. Lo ha confermato lo stesso Fico a margine dell'incontro, spiegando che la questione Regeni è stata l'unica al centro del faccia a faccia avuto questa mattina al Cairo.Ho detto al Presidente Al-Sisi che siamo ad un punto fermo, di stallo. Spero che ci siano ...

Regeni - Fico : "Auspico un vero processo" : 12.58 "Spero ci siano soluzioni immediate e che inizi un vero processo" sull'uccisione di Giulio Regeni,ha detto il presidente della Camera Fico, in visita in Egitto per il caso del giovane ricercatore italiano. Dopo l'incontro con il presidente al Sisi, "la garanzia sono i fatti, non le parole",afferma Fico."La procura di Roma sta facendo un lavoro eccezionale,ha consegnato il fascicolo mesi fa al Cairo"."Ho ricordato al presidente che Regeni ...

Fico vede Al-Sisi : vogliamo verità su Regeni - non arretreremo : Roma, 17 set., askanews, - Nell'incontro tra il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente egiziano Al-Sisi 'c'è stato un solo un punto all'ordine del giorno, la questione di Giulio Regeni', ...

Regeni - Fico in Egitto da Al Sisi «È stallo - senza passi avanti rapporti tesi e complicati» : Il presidente della Camera dopo un incontro a porte chiuse con il presidente egiziano. «Si vada a processo in tempi rapidi, altrimenti rapporti tesi e complicati»

Regeni - Fico vede Al Sisi : «È stallo - senza passi avanti rapporti tesi e complicati» : Il presidente della Camera dopo un incontro a porte chiuse con il presidente egiziano. «Si vada a processo in tempi rapidi, altrimenti rapporti tesi e complicati»

Regeni - Fico ad Al Sisi 'Rapporti tesi finchè non scopriremo la verità' : 'I rapporti con l'Egitto resteranno tesi finché non ci saranno passi avanti nella verità sulla morte di Giulio Regeni, morto due volte per via dei depistaggi'. E' un messaggio molto deciso quello che ...

Non era uno di loro. Fico in Egitto da al-Sisi : "Sono qui perché sul caso Regeni c'è stallo" : Roberto Fico ha incontrato il presidente egiziano al-Sisi. La loro discussione, come ha tenuto a precisare il presidente della Camera, ha avuto un punto all'ordine del giorno: la vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto a gennaio 2018. "Sono venuto qui perché siamo ad un punto di stallo", ha precisato Fico.Al termine della discussione ha affermato che la soluzione del caso viene prima di ogni altra questione ...