Regeni | Al Sisi rassicura Fico | ' Istruzioni per eliminare ostacoli'

Caso Regeni - Fico ad Al-Sisi : non arretreremo mai sulla verità : "Ci ho tenuto molto a dire al presidente Al-Sisi che questo è il punto all'ordine del giorno", dell'"opinione pubblica italiana", della "famiglia Regeni": "questo è il punto dello Stato italiano e non ...

Regeni - Fico a Il Cairo : Al Sisi “morto 2 volte per depistaggi”/ Presidente Camera : ”tesi rapporti con Egitto” : Giulio Regeni, Roberto Fico in missione a Il Cairo: "Al Sisi dice che il giovane è morto 2 volte per colpa dei depistaggi". Indagini in stallo, Presidente Camera: "con Egitto rapporti tesi"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Regeni - Fico in Egitto da Al Sisi «È stallo - senza passi avanti rapporti tesi e complicati» : Il presidente della Camera dopo un incontro a porte chiuse con il presidente egiziano. «Si vada a processo in tempi rapidi, altrimenti rapporti tesi e complicati»

Regeni - Fico ad Al Sisi 'Rapporti tesi finchè non scopriremo la verità' : 'I rapporti con l'Egitto resteranno tesi finché non ci saranno passi avanti nella verità sulla morte di Giulio Regeni, morto due volte per via dei depistaggi'. E' un messaggio molto deciso quello che ...

Non era uno di loro. Fico in Egitto da al-Sisi : "Sono qui perché sul caso Regeni c'è stallo" : Roberto Fico ha incontrato il presidente egiziano al-Sisi. La loro discussione, come ha tenuto a precisare il presidente della Camera, ha avuto un punto all'ordine del giorno: la vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto a gennaio 2018. "Sono venuto qui perché siamo ad un punto di stallo", ha precisato Fico.Al termine della discussione ha affermato che la soluzione del caso viene prima di ogni altra questione ...

‘Giulio Regeni è uno di noi’ - perché quella frase al-Sisi non doveva proprio dirla : “Giulio è uno di noi”, non doveva proprio dirla quella frase. E invece il presidente egiziano al-Sisi l’ha detta il 29 agosto, secondo quanto ha raccontato ai giornalisti il vice-primo ministro Luigi Di Maio con una candida espressione, tipica di chi ha creduto che il suo interlocutore fosse sincero. Quell’interlocutore sovrintende a un sistema repressivo sempre più feroce, che 31 mesi fa ha sequestrato, fatto sparire, ...

Caso Regeni - Amnesty Italia : “Al-Sisi a Di Maio ha detto ‘Giulio è uno di noi’? Offensivo e inaccettabile” : “‘Giulio è uno di noi’. detto da Al-Sisi, ossia da colui che sovrintende al sistema repressivo che ha inghiottito Giulio Regeni e migliaia di egiziani, è qualcosa di completamente Offensivo e inaccettabile. A furia di blandirlo e riverirlo, è arrivato a questo punto”. Il portavoce di Amnesty Italia Riccardo Noury è intervenuto su Twitter per condannare le dichiarazioni del presidente egiziano dopo l’incontro con ...

Omicidio Regeni - Luigi Di Maio : “Al-Sisi ha detto che Giulio è uno di loro - arriveremo alla verità” : "Auspico che entro la fine dell'anno si possa arrivare a una svolta e che il prima possibile ci possa essere l'incontro tra le autorità giudiziarie, si deve accelerare per arrivare alla verità. Al-Sisi nel corso del vertice ha detto che Giulio Regeni è uno di noi", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio, in visita ufficiale a Il Cairo, al termine dell'incontro con il presidente egiziano Al Sisi.Continua a leggere

Regeni - Egitto : "Fiduciosi sui risultati delle indagini". Di Maio : "Per Al-Sisi Giulio uno di noi" : Il presidente dell'Egitto, generale Al-Sisi dice che il suo governo ha fiducia nelle indagini sull'atroce morte del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni ucciso tra gennaio e febbraio di due anni fa dopo essere sparito dal Cairo, dove si trovava per motivi di studio, il 25 gennaio 2016, nel quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir. Il corpo di Giulio venne ritrovato il 3 febbraio seguente nei pressi di un presunto carcere dei ...