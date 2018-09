Rc auto | stop alla sospensione dell' assicurazione | la sentenza della Corte di Giustizia

Governo : "Avviato iter per stop concessione ad autostrade" : Il Governo Conte ha inviato una lettera di contestazione ad Autostrade per l'Italia avviando così la procedura che potrebbe portare allo stop della concessione. In virtù del crollo del Ponte Morandi, il Governo ha messo nero su bianco i suoi forti sospetti; ovvero l'ipotesi che il concessionario non abbia svolto i necessari lavori di manutenzione per evitare il dramma che è costato la vita a tante persone. Per accertare le responsabilità in ...