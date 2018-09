Quesiti legali 17 settembre | lo studio Santonicola risponde

scuolainforma

: Partecipa a '#Tweevial con Iberia', 115K Avios in palio! Guarda il nostro spot ( - Iberia_it : Partecipa a '#Tweevial con Iberia', 115K Avios in palio! Guarda il nostro spot ( -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Prosegue la rubrica di Scuolainforma, curata dallolegale, nella quale forniremo – di volta in volta – una consulenza legale gratuita ai nostri lettori. Se vorrete sottoporci i vostri, potrete scriverci al seguente indirizzo: legale@scuolainforma.it.remo nel più breve tempo possibile in questa sezione. Di seguito, pubblichiamo le risposte ai duepervenutici nella scorsa settimana, riguardanti l’accantonamento del posto in base alle legge n. 68/99 e un possibile caso di incompatibilità in seguito ad una richiesta di aspettativa.17: lo1° QUESITO Salve, scusate il disturbo ma ho bisogno urgente di un parere e non sapendo a chi rivolgermi, inizio da voi. Sono una docente immessa in ruolo il 1grazie alla legge 68, ora mi è stata assegnata una sede davvero disagiata e ...