Psico-dramma Pd gastro-politico Residuato bellico | vogliono morire

affaritaliani

: @Mariaritaleoni @FogliaviolaCom @Elsid73 @AngeloTani @Moixus1970 @matteosalvinimi Lo psico-dramma lo state facendo… - _thewhiterabbi1 : @Mariaritaleoni @FogliaviolaCom @Elsid73 @AngeloTani @Moixus1970 @matteosalvinimi Lo psico-dramma lo state facendo… - Mariaritaleoni : @_thewhiterabbi1 @FogliaviolaCom @Elsid73 @AngeloTani @Moixus1970 @matteosalvinimi Certo che parlo francese. Il min… - ColauttiMuti : Ma come può un comunista convivere con una gatta liberista solo dedita alla salvaguardia dei diritti individuali? D… -

(Di lunedì 17 settembre 2018) Non ce la fanno, non riescono a riunire neppure le starlette, le seconde linee, per una pizza, non sono capaci di decidere neppure come si chiameranno i futuri dieci partitini smart che nasceranno dalla fusione nucleare del Partitone... Segui su affaritaliani.it