Pronostico Monaco vs Atletico Madrid | Champions League 18-9-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di lunedì 17 settembre 2018) UEFA-2019, 1^ giornata gruppo A,di, martedì 18 settembre. Consigli per la tua scommessa vincente., martedì 18 settembre. Riparte lacon una sfida tra due formazioni reduci da risultati deludenti nei rispettivi campionati.del match.Come arrivano?Dopo due sconfitte consecutive con Bordeaux e Marsiglia, ilè riuscito a strappare un punto a Tolosa. La squadra di Jardim è passata in vantaggio con un gol di Tielemans, per poi essere raggiunta da Leya Iseka. Si tratta di un esordio deludente in Ligue 1: sono attualmente quindicesimi con 5 punti conquistati dopo altrettanti turni. Inle ultime due stagioni delsono state altalenanti: dopo la semifinale disputata con la Juventus nel 2017, nell’ultima si è ...