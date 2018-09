Pronostici Champions League | 18 Settembre 2018 | Consigli Scommesse 1^ Giornata

Champions League - le squadre favorite dai Pronostici : I siti di scommesse sportive hanno dato il loro verdetto, dopo un mese dall'inizio dei campionati nazionali e con la Champions soltanto sorteggiata nei gironi: chi vincerà? Il Manchester City di Pep ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb : In vista delle ultime tre partite dei playoff di Champions League – stasera, ore 21 – ecco i Pronostici di CalcioWeb. PAOK (Gre)-Benfica (Por) – Rischiano tantissimo i lusitani dopo il pareggio casalingo dell’andata. Il rovente ambiente di Salonicco potrebbe dare la spinta che serve ai greci per ottenere una qualificazione a portata di mano contro un avversario – confrontando le rose – superiore. ...

Pronostici Playoff Champions League 29 Agosto 2018 : Molta incertezza in questi ritorni dei preliminari di Champions. Ben due i pareggi nelle gare di andata mentre l’unico successo, quello del PSV, è arrivato di misura. Tre partite assolutamente da seguire con attenzione, questo mercoledì, anche perché da questo lotto usciranno le ultime tre squadre che andranno a comporre i gironi. Andiamo ad analizzare i match e scoprire assieme i nostri Pronostici per le scommesse! Analisi Paok-Benfica, ...

Pronostici Playoff Champions League 28 Agosto 2018 : Martedi 28 Agosto 2018, si giocheranno le prime partite di ritorno valevole per la finale dei Playoff, nella quale si decideranno le ultime squadre che accederanno ai gironi. Si tratta di conseguenza, di una sfida molto importante per tutte le squadre. Motivo per il quale andremo ad analizzare il miglior modo possibile, i Pronostici Playoff Champions League. Pronostico AEK-Mol Vidi 28-08-2018 Sfida apertissima fra queste due squadre con i ...

Pronostici Playoff Champions League 22 Agosto 2018 : Seconda giornata di preliminari per il nuovo formato della Uefa Champions League. Tre sole le gare in programma, ma tutte assolutamente da tenere sott’occhio visto il valore quasi paritetico dei ventidue in campo. E se da una parte per Ajax e Dinamo Kiev parla (anche) la storia, per il Mol Vidi e lo Young Boys potrebbe essere un appuntamento con la storia (o quasi)! Ajax-Dinamo Kiev, andata Playoff Champions League, 22-8-2018 La gara più ...

Pronostici Playoff Champions League 21 Agosto 2018 : Martedi 21 Agosto 2018, si apriranno le danze delle finali dei Playoff di Champions League, valevoli per l’accesso alla fase a gironi della prossima edizione. In tale giornata si giocheranno solo 3 partite, motivo per il quale, analizzeremo al meglio i Pronostici Playoff Champions League. Pronostico Bate-Psv 21-08-2018 Sfida molto interessante fra queste due squadre che arrivano a tale partita con un buon rendimento ed in pieno gioco ...

Griglia di partenza Serie A 2018-2019 : scudetto - Champions League - salvezza. Tutte le favorite e i Pronostici : La Serie A 2018-2019 scatterà nel weekend del 18-20 agosto. Tutto ormai è pronto per l’inizio del massimo campionato italiano di calcio ma vediamo nel dettaglio la Griglia di partenza di OA Sport con Tutte le favorite e i pronostici sulle 20 squadre. LOTTA PER LO scudetto: 1. Juventus sempre in pole position. I Campioni d’Italia partono ancora davanti a tutti e puntano allo scudetto senza mezzi termini, anche se ...

Pronostici Playoff Champions League 14 Agosto 2018 : Martedi 14 Agosto 2018, si giocheranno le partite di ritorno valevoli per i Playoff delle semifinali di Champions League. Stiamo parlando quindi di 90° minuti molto importanti visto che in palio c’è la finale. Andiamo a leggere i Pronostici Playoff Champions League. Pronostico Dinamo Kiev-Slavia Praga 14-08-2018 Dopo il pareggio di 1-1, maturato in Rep.Ceca, i padroni di casa hanno ottime chance di poter vincere la partita e superare ...

Pronostici Playoff Champions League 7 Agosto 2018 : Martedi 7 Agosto 2018, si giocheranno la maggior parte dei Playoff di Champions League, arrivati oramai alla fase finale, visto che si giocherà l’andata della semifinale. Per questo motivo, analizziamo al meglio, i migliori Pronostici Champions League. Pronostico Fc Astana-Din.Zagabria 07-08-2018 Si prospetta una sfida molto interessante fra queste due squadre, anche se i padroni di casa, hanno maggiori chance di poter superare il ...

European Championships 2018 : il medagliere di OA Sport. I Pronostici e i podi gara per gara : Gli European Championships 2018 sono la grande novità del panorama sportivo internazionale, una neonata competizione multisportiva che comprende gli Europei di diverse discipline: atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (strada, pista, mountain bike, bmx), canottaggio, nuoto di fondo, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Le rassegne continentali di questo sport si svolgeranno in contemporanea dal 2 al 12 agosto tra ...

Pronostici International Champions Cup - mercoledì 1 agosto 2018 : Altra interessante carrellata di incontri che l’International Champions Cup ci offre in questo primo giorno di agosto a partire dalla supersfida tra Manchester e Real, prima uscita dei campioni d’Europa in carica. Non da meno lo scoppiettante derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, mentre Roma e Milan devono riscattasi dopo l’ultimo ko (dal dischetto quello dei rossoneri). In tutto questo potrebbe passare sottotraccia il comunque intrigante ...

Pronostici Playoff Champions League 1 Agosto 2018 : Mercoledi 1 Agosto 2018, si giocheranno le restanti partite valevoli per il ritorno dei play off dei quarti di finale di Champions League. Giornata che nella quale, abbiamo maggiori e interessanti spunti, per quanto riguarda i Pronostici Champions League. Pronostico HKJ-BATE 01-08-2018 Si prospetta una sfida molto interessante in terra finlandese fra le due compagini che all’andata hanno pareggiato con un secco 0-0. Il BATE dopo il ...

Pronostici Playoff Champions League 31 Luglio 2018 : Martedi 31 Luglio 2018, la Champions League tornerà in campo con le partite di ritorno valevoli per i Playoff, arrivati ai quarti di finale. In tale giornata si giocheranno solo 3 partite, motivo per il quale, le studieremo al meglio per quanto riguarda i rispettivi Pronostici Champions League. Pronostico H.Beer Sheva-Dinamo Zagabria 31-07-2018 I padroni di casa hanno poco da chiedere a tale sfida, visto che nel match di andata giocato in ...