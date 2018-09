ilfattoquotidiano

: Processo Maroni, motivazioni: ‘Si adoperò per un incarico a Carluccio’. Gli sms alla Paturzo: ‘Io e te soli… bacini… - fattoquotidiano : Processo Maroni, motivazioni: ‘Si adoperò per un incarico a Carluccio’. Gli sms alla Paturzo: ‘Io e te soli… bacini… - zazoomblog : Processo Maroni quegli sms alla collaboratrice: Io e te... Bacini everywere - #Processo #Maroni #quegli - zazoomnews : Processo Maroni quegli sms alla collaboratrice: Io e te... Bacini everywere - #Processo #Maroni #quegli -

(Di lunedì 17 settembre 2018) “Una procedura nata in origine all’esclusivo scopo di compiacere l’imputato”. Così i giudici della quarta sezione penale del Tribunale di Milano descrivono l’assegnazione a Mara Carluccio – ex collaboratrice di Roberto– di una consulenza da parte di Eupolis, ente di ricerca della regione Lombardia. È un estratto delledella sentenza con cui lo scorso giugno il Tribunale ha condannato l’ex governatore a un anno di reclusione – con pena sospesa – e 450 euro di multa, riconoscendolo colpevole del reato di turbata libertà del contraente proprio in relazione al contratto della Carluccio, di cui, secondo l’accusa, è stato “sponsor” e “ispiratore“. “Dall’istruttoria dibattimentale – si legge ancora nelle– è emerso cheselezione della Carluccio ...