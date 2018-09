Prima gli italiani

Pd - Martina : “Nessuno scioglimento - basta con le liti e gli sgambetti. Il congresso si farà - poi Primarie a gennaio” : “basta con le liti e gli sgambetti, il tema del Partito democratico non è lo scioglimento. Il congresso si farà e poi ci saranno le primarie a gennaio”. A dirlo è il segretario del Pd, Maurizio Martina, che da Genova risponde alle parole di Matteo Orfini, secondo cui andrebbe “stracciato lo statuto e rifondato il partito”. L'articolo Pd, Martina: “Nessuno scioglimento, basta con le liti e gli sgambetti. Il congresso ...

Prima alternativa per Samsung Galaxy S7 con l’aggiornamento Android 9.0 : dettagli su LineageOS 16.0 : Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S7 non rientrerà tra gli smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per vie ufficiali. Del resto, dopo aver toccato con mano in poco più di un anno Nougat ed Oreo si tratta di una valutazione che per certi versi ci possa tranquillamente stare da parte del produttore coreano. Insomma, a differenza delle polemiche sollevate da utenti di altri ...

PD - MARTINA : "NON CI SCIOGLIAMO - PrimaRIE A GENNAIO 2019"/ Orfini : "Pensate basti il Congresso? Beati voi.." : Orfini, "SCIOGLIAMO e rifondiamo il Pd": ultime notizie, proposta choc del presidente del Partito Democratico. La replica di MARTINA, "PRIMARIE nel GENNAIO 2019" e l'invito a cena di Calenda(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 00:06:00 GMT)

#QCC – Quelli che il calcio – Prima puntata del 16/09/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio resiste al calcio spezzatino ormai imposto per la Serie A e ritorna, da questo pomeriggio alle 13:50, con la Prima puntata della ventiseiesima edizione. Informazione, comicità e ironia per una trasmissione che, anche quest’anno, vedrà al proprio timone il trio composto da Mia Ceran e Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Quelli CHE IL calcio | Il cast Oltre allo spettacolo, lo spazio […] L'articolo #QCC ...

Pd - Martina a Orfini e Zingaretti : “No allo scioglimento - congresso e Primarie a gennaio. Basta con le parole in libertà” : Nel Partito Democratico si intensifica il dibattito interno in vista degli appuntamenti dell’autunno. A poche ore dalla proposta avanzata dal presidente Matteo Orfini di “sciogliere il partito e rifondarlo” e dalla risposta del governatore del Lazio Nicola Zingaretti (“E’ una scusa per rinviare il congresso“), Maurizio Martina prova a riportare ordine nel partito. “Più che discutere di scioglimenti del ...

Caduta in diretta per Barbara D'Urso con Malgioglio nella Prima puntata di Domenica Live : Era stata annunciata una prima puntata con il botto per Domenica Live. Ed è stato un inizio di trasmissione con 'Caduta'. Barbara D'Urso ha anmunciato l'entrata in scena 'sui tacchi' di Cristiano ...

Barbara D'Urso - incidente in diretta nella Prima puntata di Domenica Live : ecco cosa è successo con Malgioglio : ROMA - Era stata annunciata una prima puntata con il botto per Domenica Live. Ed è stato un inizio di trasmissione con 'caduta'. Barbara D'Urso ha anmunciato l'entrata in scena 'sui tacchi' di ...

Domenica Live Prima puntata 16 settembre 2018 diretta : Cristiano Malgioglio cade dai tacchi : [Live_placement]Domenica Live prima puntata 16 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaDomenica Live prima puntata 16 settembre 2018 diretta: Cristiano Malgioglio cade dai tacchi pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2018 17:36.

Domenica Live Prima puntata 16 settembre 2018 diretta : Bobby Solo ha incontrato la figlia Veronica : [Live_placement]Domenica Live prima puntata 16 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaDomenica Live prima puntata 16 settembre 2018 diretta: Bobby Solo ha incontrato la figlia Veronica pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2018 17:22.

Domenica Live Prima puntata 16 settembre 2018 diretta : le accuse dell'ex moglie di Candreva : [Live_placement]Domenica Live prima puntata 16 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaDomenica Live prima puntata 16 settembre 2018 diretta: le accuse dell'ex moglie di Candreva pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2018 17:13.

Gesto orribile di Douglas Costa! Prima litiga con Di Francesco - poi gli sputa in faccia : espulso [VIDEO] : Douglas Costa perde la testa nel finale di Juventus-Sassuolo: il brasiliano litiga con Di Francesco e poi gli sputa in faccia. Il VAR lo inchioda e l’arbitro estrae il rosso-- Episodio clamoroso accaduto nel finale di Juventus-Sassuolo. Si scaldano gli animi in campo, specialmente con Douglas Costa che si diverte a provocare gli avversari con finte e numeri da circo. Il brasiliano arriva ad un primo contatto con Di Francesco che gli ...

Domenica Live Prima puntata 16 settembre 2018 diretta : Carol la mamma del figlio di Giucas Casella : [Live_placement]Domenica Live prima puntata 16 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaDomenica Live prima puntata 16 settembre 2018 diretta: Carol la mamma del figlio di Giucas Casella pubblicato su TVBlog.it 16 settembre 2018 16:39.

Prima minaccia la ex fidanzata poi aggredisce gli agenti intervenuti : arrestato 35 enne : Si era appostato sotto casa della donna che impaurita ha chiamato gli agenti, ma al loro arrivo l'uomo è andato su tutte le...

NEK/ Video - festeggia la figlia Beatrice Prima della diretta da Milano (Wind Summer Festival 2018) : Nek, al secolo Filippo Neviani, sarà tra i protagonisti dell'ultimo appuntamento del “Wind Summer Festival” in diretta questa sera, domenica 16 settembre, su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:39:00 GMT)