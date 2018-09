Prezzi Rc auto | perché continuano gli aumenti

Auto - in crescita in Italia spesa nel 1° semestre 2018. Aumentano Prezzi vetture nuove - +1 - 7% - e assistenza - +1 - 1% - : ROMA - I prezzi delle Auto 'corronò più dei prezzi al consumo: nei primi sei mesi del 2018 il costo medio delle vetture nuove in Italia è aumentato dell'1,7% nel...

Mercato auto : crescono i Prezzi delle vetture nuove - per l'usato quotazioni in calo : Un'indagine condotta dall'Osservatorio autopromotec fotografa le nuove dinamiche del Mercato auto: le auto nuove costano l'1...

SAMSUNG GALAXY NOTE 9/ Caratteristiche tecniche e Prezzi : tra le novità il pennino "autonomo" : SAMSUNG GALAXY NOTE 9, oggi verrà presentato il phablet della casa coreana: ecco le principali Caratteristiche ed i prezzi, batteria bomba e nuovo S Pen con diversi colori.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:39:00 GMT)

Dazi - Bmw alza i Prezzi delle auto prodotte in Usa per Cina. La X6 aumenterà del 7% : NEW YORK - Bmw alza i prezzi delle sue auto prodotte negli Stati Uniti ed esportate in Cina, mostrando come la guerra commerciale inizia a far sentire i suoi effetti sui consumatori. Bmw - riporta il..

Benzina - la Liguria ha i Prezzi più alti. E le auto “eco” crescono al rallentatore : Agevolazioni limitate e a macchia di leopardo per il bollo e la sosta a pagamento. La rete dei distributori inizia a essere capillare ma ci sono ancora dei ”buchi”

Mercedes-AMG GT Coupé4 : l’auto da corsa mette su famiglia [FOTO e Prezzi] : Il design espressivo con cofano motore ribassato, frontale imponente e corpo muscoloso svela il DNA sportivo di questo coupé a quattro porte che definisce nuovi standard di riferimento Con la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 schiude una nuova dimensione dell’esperienza di guida e amplia la famiglia di modelli AMG. Il nuovo coupé, prima auto sportiva di Affalterbach a quattro porte, si ispira ai leggendari modelli SLS e AMG GT. Il modello ...