Potenza - era la poetessa dei bambini : è stata uccisa dal marito geloso che voleva lasciare : Era conosciuta come la 'poetessa dei bambini' per i suoi delicati libri per l'infanzia. Purtroppo il finale della sua storia è drammaticamente identico a quello della vita di tante altre donne: Angela Ferrara è stata uccisa a 31 anni dall'uomo che diceva di amarla. A Cersosimo, piccolo paese in provincia di Potenza dove viveva, suo marito Vincenzo Valicenti, 41 anni, guardia giurata, sabato ha impugnato la sua pistola d'ordinanza e l'ha freddata ...

Potenza - ospite Cpr violentato : arrestati 3 immigrati/ Erano in attesa di espulsione - vittima in ospedale : Potenza, ospite Cpr violentato: arrestati 3 immigrati in attesa di espulsione. La vittima è stata ricoverata a causa delle gravi lesioni riportate durante l'aggressione.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:16:00 GMT)

Gianfranco Fini - l'ultimo sputtanamento dalla figlia di Almirante : 'Il suo era un delirio di onniPotenza' : Nel mondo della destra italiana, la ferita di Gianfranco Fini è uno sfregio ancora aperto. Sull'ex leader di Alleanza Nazionale è tornata a parlare la figlia di Giorgio Almirante , Giuliana Dé Medici , ...

Potenza : Coppa Italia Matera-Potenza 1-1 : Il derby lucano di Coppa Italia tra Matera e Potenza termina con il risultato di 1-1. Un pari prezioso per i padroni di casa dopo le tormentate vicende societarie. Il derby lucano di Coppa Italia ...

Medagliere European Championships 2018 : Italia terza - Potenza assoluta! 60 podi - superate Francia - Germania e Olanda! : Gli European Championships 2018 si svolgono dal 2 al 12 agosto tra Glasgow e Berlino. La neonata competizione multisportiva prevede la disputa in contemporanea dei tradizionali Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le sue forme), canottaggio, tuffi, nuoto sincronizzato, triathlon, golf. Di seguito il Medagliere complessivo di questa manifestazione. Medagliere Europei atletica – ...

European Championships 2018 - Italia terza nel medagliere! Superate Germania e Francia - siamo una Potenza! : Una domenica bestiale. Una giornata da Italia, lottando con il cuore su più fronti ed agguantando vittorie spesso difficili da pronosticare. 4 ori per sorpassare in un colpo solo Germania, Francia ed Olanda ed issarci al terzo posto nel medagliere. Un bel balzo dalla sesta alla terza piazza, ennesima conferma tra le potenze mondiali dello sport (ricordiamo che gli azzurri sono ininterrottamente nella top10 delle Olimpiadi estive dal 1996). La ...

