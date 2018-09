Potenza | era la poetessa dei bambini | è stata uccisa dal marito geloso che voleva lasciare

Blastingnews

(Di lunedì 17 settembre 2018) Era conosciuta come la 'dei' per i suoi delicati libri per l'infanzia. Purtroppo il finale della sua storia è drammaticamente identico a quello della vita di tante altre donne: Angela Ferrara èa 31 anni dall'uomo che diceva di amarla. A Cersosimo, piccolo paese in provincia didove viveva, suoVincenzo Valicenti, 41 anni, guardia giurata, sabato ha impugnato la sua pistola d'ordinanza e l'ha freddata davanti alla scuola del loro figlio Luciano di otto anni....