Prosegue lo splendido avvio di stagione dellache debutta nel nuovo stadio Mazza di Ferrara battendo 2-0 l'. Per gli estensi è la terza vittoria Avvio forsennato di partita a ritmi al tissimi. Zapata pericoloso per gli ospiti, miracolo di Gollini su Petagna al 22'. La partita è molto divertente, anche se si va al riposo a reti bianche In apertura di ripresa la svolta,firmata dall'ex Petagna: al 50' tap-in dopo un colpo di testa di Felipe; al 56' un suo sinistro si impenna imparabilmente per una deviazione di Toloi.(Di lunedì 17 settembre 2018)