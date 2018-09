Ponte Morandi - valore case da abbattere sarà stimato il doppio : Genova, 17 set. (Adnkronos) – “Sulle case da abbattere, per chi avrà l’immobile abbattuto, si chiederà un valore di stima delle abitazioni che sia almeno il doppio di quello commerciale previsto per la zona, che viaggia invece su cifre ben diverse”. Lo spiega all’Adnkronos l’assessore alla Protezione civile della Regione facendo il punto in vista della seconda riunione prevista sul Pris – la legge ...

CROLLO Ponte Morandi - TESI CHOC : "CAMION ACCIAIO TROPPO PESANTE"?/ Genova - nuove perquisizioni della GdF : Camionista giù dal PONTE MORANDI: "sono vivo grazie alla Madonna", spiegava Giancarlo Lorenzetto a PrimoCanale. La TESI CHOC della procura: il suo camion "causa" del CROLLO?

Ponte Morandi - nuove perquisizioni. Nebbia sul nome del commissario : Perquisizioni della Guardia di Finanza al Politecnico di Milano e al Cesi, i due enti incaricati da Autostrade di studiare le condizioni del Ponte crollato. Si cercano prove per capire chi ha ...

Tajani : 'Governo M5S-Lega non durerà'; sul Ponte Morandi : 'Toninelli si deve dimettere' : Previsione a lunga scadenza non positiva da parte di Antonio Tajani, relativa al governo giallo-verde. Per il vice presidente di Forza Italia, l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle non è 'naturale', dunque destinato a franare. Nel corso del suo intervento a 'Non Stop News' sulle frequenze di Rtl 102.5, Tajani ha inoltre previsto una risalita del centrodestra in termini di consensi elettorali. 'La Lega deve tornare parte integrante del ...

Ponte Morandi - Beppe Grillo rilancia l’idea dell’architetto Giavazzi : “Geniale”. Toti : “C’è già progetto di Renzo Piano” : “Proporre concretamente un semplice, e non banale, sistema di riqualificazione dell’area, di messa in sicurezza immediata senza demolire, con estrema flessibilità strutturale e dispositiva, oggi e nel futuro, mediante una ‘macchina dell’abitare’ che produce energia”. E’ l’idea per la ricostruzione del Ponte di Genova dell’architetto Stefano Giavazzi pubblicata, con video, sul blog di Beppe Grillo che la definisce ...

Ponte Morandi : sfollati da un mese - Andrea e Daniela oggi sposi. «La vita va avanti» : Un mese dopo il crollo del Ponte Morandi, che ha provocato 43 morti e che ha lasciato anche loro senza una casa, si sono sposati: i protagonisti di una storia che ha un qualcosa di simile a un lieto...

Daniela e Andrea - sfollati del Ponte Morandi - oggi sposi a Genova : Abitavano al civico 11 di via Porro, a Genova, in uno stabile evacuato dopo il crollo di ponte Morandi, lo scorso 14 agosto. oggi Andrea Fortunato e Daniela Timoneri si sono sposati nel Santuario di ...

Ponte Morandi - coppia di sfollati si sposa : 'Casa è essere insieme' - : Andrea Fortunato e Daniela Timoneri, residenti in via Porro, in piena zona rossa a Genovs, si sono uniti in matrimonio nel santuario di Oregina, sulle alture della città. Appello della madre dello ...

Sfollati dopo il crollo di Ponte Morandi - Andrea e Daniela sposi : “Un simbolo di rinascita” : "Ci sentiamo un simbolo perché la vita va avanti e speriamo che sia così anche per tutti gli altri Sfollati e per i parenti delle vittime" hanno spiegato Andrea Fortunato e Daniela Timoneri, due degli Sfollati dopo i crollo del ponte Morandi a Genova e oggi convolati a nozze nel capoluogo ligure.Continua a leggere

Ponte Morandi : 300 tassisti milanesi raccolgono fondi per vigili del fuoco : Milano, 17 set. (AdnKronos) - Trecento tassisti milanesi si mobilitano per raccogliere fondi in favore dei vigili del fuoco impegnati a Genova per il crollo del Ponte Morandi. L’iniziativa, lanciata dall’associazione 'Tutti taxi per amore', attiva nella solidarietà e nel volontariato, ha raccolto l'

Un 'super tir' ha dato il colpo di grazia al Ponte Morandi? : Quel giorno sul viadotto è transitato un camion da 440 quintali, 22 in meno del limite di legge. Secondo il Corriere della...

Ponte Morandi - Toti : la demolizione in contemporanea all’inizio della ricostruzione : La demolizione dei tronconi del viadotto Morandi inizierà “appena la Procura dissequestrerà il Ponte e l’inizio della ricostruzione deve avvenire in contemporanea. Parliamo di settimane e non di mesi ma non so quanto questi tempi siano compatibili con l’impianto del decreto Genova che ha obiettivi forse più ambiziosi ma non così veloci“: lo ha dichiarato oggi a margine di una conferenza stampa Giovanni Toti, presidente ...